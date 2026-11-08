Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Евровизия завладява Азия: 11 държави в битка за победа

Евровизия завладява Азия: 11 държави в битка за победа

8 Ноември, 2026 10:44 486 5

  • евровизия-
  • азия-
  • държави-
  • банкок

Първото азиатско издание на популярния музикален конкурс ще се проведе на 14 ноември в Банкок

Евровизия завладява Азия: 11 държави в битка за победа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският песенен конкурс „Евровизия“ разширява границите си и се отправя към Азия. На 14 ноември тайландската столица Банкок ще бъде домакин на първото издание на Eurovision Song Contest Asia, в което представители на 11 държави ще се състезават за победата. Организаторите се надяват новият формат да повтори успеха на европейския конкурс и да привлече многомилионна международна аудитория, съобщава британският вестник The Times.

Събитието ще се проведе в залата One Bangkok Forum, като сред участниците са Южна Корея, Тайланд, Филипините, Виетнам, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал, Бутан и Монголия. Конкурсът ще съчетае различни музикални традиции – от корейски поп и съвременна азиатска денс музика до изпълнения, вдъхновени от местния фолклор.

Сред изпълнителите, които привличат внимание, са южнокорейският певец Джунхи с песента „Deep Dive“, филипинската представителка Кармел и артистът Ниендра от Бутан. Домакините ще бъдат представени от дуета MANG x DAOU с песента „Aroma“.

Българско участие също е предвидено в програмата. Певицата Дара, победителка в европейското издание на „Евровизия“ през 2026 г., ще се появи като специален гост по време на интервалната програма с песента „Bangaranga“.

Организаторите са заложили на познатия европейски модел, при който всяка държава представя оригинална песен с продължителност до три минути. Победителят ще бъде определен чрез комбинация от гласовете на национални журита и зрителите. Международната публика също ще има възможност да участва в гласуването.

Големият финал ще бъде излъчван на живо в YouTube, което ще позволи на зрители от цял свят да проследят музикалното събитие. Началото е насрочено за 15:30 ч. българско време.

Въпреки амбициите на организаторите успехът на азиатската „Евровизия“ все още не е гарантиран. Според публикации в британските медии интересът към билетите засега е умерен, а музикални експерти припомнят неуспешния опит за създаване на американска версия на конкурса през 2022 г.

Първото азиатско издание идва в годината, в която „Евровизия“ отбелязва своята 70-годишнина. Ако форматът се утвърди, той може да се превърне в нова международна платформа за популяризиране на азиатските изпълнители и музикални индустрии.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова кахъра

    2 2 Отговор
    С моята лгбт общност ще отиваме да гледаме на живо

    10:47 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дид

    4 0 Отговор
    Бангаранга я направиха световен хит- браво!

    10:54 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.