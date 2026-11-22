Зад светлините на „Евровизия 2026“ са останали месеци подготовка, напрежение и недоспиване. Виктория Сваровски разказа, че за една седмица е трябвало да води 12 шоута, а най-голямото предизвикателство е било да се справи с умората.
В интервю с Краси Боев за рубриката „Нищо лично“ на „Събуди се“ тя говори и за срещата си с българската победителка DARA. Сваровски определи певицата като изключителна и каза, че още при първата им среща тя ѝ е направила силно впечатление.
Собствен път извън семейния бизнес
Макар да е наследница на известна бижутерийна компания, Виктория Сваровски е избрала да развива самостоятелна кариера в музиката и телевизията.
Тя заяви, че никога не е искала да разчита на помощта на семейството си, защото държи сама да взема решенията си.
Първата ѝ стъпка в музиката е направена още на 15 години, когато подписва договор със Sony. По-късно Сваровски се насочва към телевизията. Вече десет години е водеща на „Dancing Stars“, а преди това работи и в предаването „Германия търси талант“.
Телевизионно шоу е сред възможните следващи проекти
Извън професионалните ангажименти Сваровски предпочита по-спокоен ритъм на живот. Сред заниманията ѝ са времето със семейството, готвенето, чаша вино и разходките с кучето.
За 2027 г. тя си пожелава близките ѝ да бъдат здрави. Сваровски не изключва и възможността да създаде собствено телевизионно шоу.
Източници: nova.bg
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