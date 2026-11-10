Принц Хари пред Европейския парламент: Децата заслужават да се чувстват в безопасност

Принц Хари заяви, че децата „заслужават да се чувстват в безопасност“, независимо къде се намират, по време на реч в Европейския парламент в Брюксел. Той говори самостоятелно при откриването на мемориала „Изгубен екран“, посветен на деца, починали след вреди, свързани със социалните мрежи и онлайн средата.

„Как стигнахме до момент, в който можем да създаваме технологии, способни на изключителни неща, но все още трудно ги правим безопасни за едно дете?“, попита Хари. Той подчерта, че не призовава за свят без технологии, а за среда, в която всяко дете може да открива приятелства, интереси и общности, без да бъде изложено на опасност.

„Те заслужават да се чувстват в безопасност, където и да се намират. В класната стая. На площадката. По всяко време, независимо къде са“, каза херцогът на Съсекс. Той призова технологичните компании да бъдат по-прозрачни и да помагат на родители, които се опитват да разберат какво се е случило с децата им онлайн.

Меган Маркъл присъства, но не говори

Междувременно съпругата му Меган Маркъл беше на събитието, но не произнесе планираната си реч. Според Асошиейтед прес тя се е отказала от изказването, защото не се е чувствала емоционално достатъчно силна за публично говорене след ареста на баща си. Въпреки това тя придружи Хари до Брюксел и присъства на откриването на мемориала.

Появата беше първата публична изява на двамата след ареста на Томас Маркъл-старши. Те пристигнаха заедно в Европейския парламент, но Меган не отговори на въпросите на журналисти как се справя със ситуацията.

Томас Маркъл-старши беше арестуван във Флорида на 6 ноември. Федералните власти го обвиняват в притежание на материали със сексуално насилие над деца. Според американското Министерство на правосъдието агенти са иззели около 78 предмета, сред които диапозитиви, филмови негативи и книги, от два складови обекта в района на Лос Анджелис.

Маркъл е освободен след съдебно заседание и е върнат в заведение за грижи за възрастни хора, като местонахождението му се следи с електронна гривна. Той не се е признал за виновен. Федералното обвинение съдържа твърдения, които предстои да бъдат доказани в съда, а обвиняемият се счита за невиновен до постановяване на окончателна присъда.