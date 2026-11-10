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Меган Маркъл се отказа от речта си в Европейския парламент, принц Хари ще говори сам
  Тема: Известни личности

Меган Маркъл се отказа от речта си в Европейския парламент, принц Хари ще говори сам

10 Ноември, 2026 11:32 410 11

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  • европейски парламент-
  • брюксел-
  • безопасност на децата онлайн

Херцогинята на Съсекс придружи принц Хари в Брюксел, но няма да участва в съвместното им обръщение за безопасността на децата онлайн

Меган Маркъл се отказа от речта си в Европейския парламент, принц Хари ще говори сам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган пристигнаха в Европейския парламент в Брюксел, но херцогинята на Съсекс няма да произнесе планираната съвместна реч за безопасността на децата онлайн. Тя все пак придружи съпруга си при откриването на инсталацията „Изгубен екран“.

Меган и Хари влязоха в сградата, държейки се за ръце. Тя беше облечена с дълго тъмно палто и не отговори на въпросите на журналистите за състоянието си и за ситуацията около баща ѝ.

Говорител на херцогинята потвърди, че тя ще пътува с Хари до Брюксел и ще го придружи на събитието, но няма да говори. Решението е взето след обвиненията срещу бащата на Меган - Томас Маркъл-старши.

„Тя просто не е достатъчно силна емоционално, за да говори публично в момента“, заяви източник, цитиран от „Дейли телеграф“.

Меган Маркъл се отказа от речта си в Европейския парламент, принц Хари ще говори сам
Снимка: БГНЕС/ EPA

Хари ще говори сам за безопасността на децата

Първоначално двамата трябваше да произнесат основно обръщение с продължителност между 15 и 20 минути. Сега речта ще бъде изнесена само от Хари. Очаква се тя да бъде посветена на защитата на децата в интернет и да не засяга случая с Томас Маркъл-старши.

По-късно принцът ще участва и в панела „От обещания към действия: изграждане на дигитално бъдеще за децата“. В дискусията ще се обсъждат мерки за по-сигурна онлайн среда. Въпроси от публиката ще бъдат допуснати, но журналистите няма да задават въпроси.

На събитието присъстват още председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и евродепутатът Антонио Лопес-Истурис, който е първи заместник-председател на Групата за правата на детето.

Меган Маркъл се отказа от речта си в Европейския парламент, принц Хари ще говори сам
Снимка: БГНЕС/ EPA

Това е първата публична поява на Меган след обвиненията срещу 82-годишния Томас Маркъл-старши. Той е обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца, след като агенти на ФБР са иззели материали от две складови помещения в Лос Анджелис.

След явяването си пред съда Маркъл-старши е бил освободен под гаранция, поставен под домашен арест и снабден с електронна гривна. Обвиненията не са доказателство за вина, а делото продължава.

Меган заяви, че е „дълбоко разстроена“ от твърденията срещу баща си. Двамата са в отчуждение от периода преди сватбата ѝ с Хари през 2018 г.

„Изгубен екран“ представя светлинни панели във формата на смартфони, на които са показани снимки на деца и млади хора, починали след вреди, свързани с онлайн средата. Хари и Меган представиха временната инсталация за първи път в Ню Йорк през 2025 г.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Батко

    0 0 Отговор
    Принце, дай некое евро и мое да те заведем при къде къде по оборотни миганета от твоето мигане!

    11:39 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    И като триете, ще заличите истината , че на Хари свата е педофил.

    11:53 10.11.2026

  • 11 военен неможач

    0 0 Отговор
    ХЕ ХЕ 6-7 ЗАТРИВКИ БЕЗ НУЖДА

    11:54 10.11.2026