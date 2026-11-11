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Люси Дяковска изповяда болката от смъртта на майка си: Останах без глас!
  Тема: Известни личности

Люси Дяковска изповяда болката от смъртта на майка си: Останах без глас!

11 Ноември, 2026 12:58 917 1

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  • майка

Певицата сподели, че загубата е засегнала и гласа ѝ

Люси Дяковска изповяда болката от смъртта на майка си: Останах без глас! - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разговор за 25 години музика върна Люси Дяковска към една от най-болезнените страници в живота ѝ. По време на участие в германски подкаст певицата се разплака, докато разказваше за смъртта на майка си Росица Дяковска и за последствията, които загубата е имала върху самата нея.

„След смъртта на майка ми развих проблеми с гласните струни и не можех да пея“, сподели Люси Дяковска. Водещата на разговора се опита да я успокои, но певицата дълго не успя да овладее емоциите си. Изказването ѝ показва колко силно личната загуба се е отразила върху професионалния ѝ живот.

Росица Дяковска почина през 2020 г. след тежък инсулт. Тя е била пианистка, музикален педагог и дългогодишен корепетитор, а в Плевен е позната като уважавана фигура в музикалните среди.

Когато състоянието на майка ѝ се влошило, Люси оставила ангажиментите си в Германия и се прибрала в България, за да бъде до нея. Въпреки грижите и усилията на лекарите Росица Дяковска не успяла да се възстанови. След смъртта ѝ певицата преминала през тежък период, който временно я отдалечил от сцената.

Неизказаното признание

Най-дълбоката болка за Люси Дяковска обаче не била само свързана със заболяването и загубата. Тя разказала, че до края на живота на майка си не е получила откритото признание и проявите на обич, от които е имала нужда.

Росица Дяковска била изключително взискателна към професионалното развитие и личните избори на дъщеря си. Въпреки международната си кариера и успехите с No Angels Люси продължавала да копнее за родителско одобрение.

Певицата свързала тази емоционална дистанция с историята на самата си майка. Росица също не е получила желаното признание от своя баща Иван Вълев, известен фолклорен композитор и диригент. Така между двете поколения се е предала не толкова липсата на чувства, колкото трудността те да бъдат изразявани открито.

Емоционалният разговор се състоя на фона на юбилея на No Angels. Групата, в която Люси Дяковска участва от създаването ѝ, отбелязва 25 години от началото на музикалния си път.

По този повод е създадена документалната поредица „No Angels – Das sind WIR!“. В нея Люси Дяковска, Надя Бенайса, Санди Мьолинг и Джесика Валс се връщат към възхода на групата, кризите, раздялата и последвалото събиране. Историята на No Angels е представена не само през хитовете и сценичния успех, но и през теми като семейството, идентичността, психичното здраве и личната свобода.


Германия
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  • 1 уплаших се

    9 1 Отговор
    Не е хубаво да давате в едър план толкова грозни псевдо жени!

    13:07 11.11.2026