Четвърта бивша служителка на Кайли Дженър я съди за дискриминация и ужасно отношение

Кайли Дженър е изправена пред четвърти иск от бивш служител на домакинството си за последните седем месеца. Динoра Каролина Кабрия Амая е подала жалбата на 5 ноември в съда в Лос Анджелис срещу Дженър, нейни компании и членове на екипа ѝ.

Бившата домашна помощница обвинява ответниците в дискриминация заради увреждане, ответни действия, неправомерно уволнение и редица нарушения на трудовото законодателство. Обвиненията са твърдения по исковата молба и не са доказани в съда.

Амая твърди, че е започнала работа за Дженър през март 2025 г., като е получавала по 40 долара на час в брой и обикновено е работела шест дни седмично. Според иска тя е била принуждавана да работи дълги часове, не е получавала извънредно възнаграждение и не ѝ е било плащано за времето и разходите при пътуване между имотите на Кайли.

В един от описаните случаи Амая твърди, че е получила указание от ръководителката Лора Дули да влезе в гардероба на Кайли Дженър с код, но след това не е успяла да излезе. По думите ѝ останала заключена повече от час и е викала панически за помощ.

„Няма никого в къщата, който да може да те пусне, а аз не мога да дам паролата на никой друг, просто трябва да изчакаш“, гласи твърдение за отговора на Дули, цитирано в иска.

Амая твърди още, че през септември 2025 г. незакрепен флакон със спрей с лютив газ се е задействал, докато е почиствала чекмедже в пералното помещение. Тя описва замъглено зрение, парене, сърбеж, сухота и усещане като за пясък в очите.

През октомври същата година, според исковата молба, тя е била ухапана от куче, докато е почиствала кучешка колиба в един от имотите. Амая твърди, че не е получила съществена помощ и сама е купила лекарства без рецепта.

Бившата служителка твърди, че е била уволнена на 6 февруари 2026 г., малко след като е попитала защо друга домашна помощница получава възстановяване на разходи за транспорт, а на нея такова не ѝ е било предоставено.

Адвокатът ѝ Дела Шакър заяви, че случаят поставя по-широк въпрос за отношението към домашните работници, наети от заможни работодатели.

„Колко домашни работници се страхуват да съобщят за незаконно отношение, защото смятат, че работодателите им са твърде влиятелни, за да им се противопоставят?“, каза Шакър.

Юристът на Кайли Дженър Майкъл Роудс отхвърли обвиненията и заяви, че делата са заведени от един и същ адвокат с цел публичност и получаване на „неоснователно плащане“.

„Няма да бъдем сплашени да направим това. Ще защитаваме енергично тези неоснователни дела и очакваме да представим своята страна“, каза Роудс.

Първият от четирите иска е подаден на 17 април от бившата домашна помощница Ангелика Ернандес Васкес. Тя твърди, че е била подложена на тормоз и дискриминация заради салвадорския си произход, католическата си вяра и имиграционния си статут.

На 29 април Хуана Делгадо Сото е завела отделно дело с обвинения в дискриминация, тормоз и ответни действия. На 22 юни бивша лична готвачка, посочена в съдебните документи като Джейн Доу, е подала иск за дискриминация заради бременност и неправомерно уволнение.

И четирите жени са представлявани от Дела Шакър, а в делата са посочени някои от едни и същи компании и служители. Предстои съдът да разгледа твърденията и отговорите на ответниците.