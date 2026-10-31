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Лиса Рина стана двойничка на Кайли Дженър (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Лиса Рина стана двойничка на Кайли Дженър (СНИМКИ)

31 Октомври, 2026 06:16 488 1

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63-годишната актриса пресъздаде оранжевата визия на Дженър от премиерата на „Marty Supreme“

Лиса Рина стана двойничка на Кайли Дженър (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За момент Кайли Дженър помислила, че гледа собственото си отражение. Причината беше Лиса Рина, която се преобрази в 63-годишна версия на риалити звездата за хелоуинското издание на „Live with Kelly and Mark“.

Рина пресъздаде визията на Дженър от премиерата на „Marty Supreme“ в Лос Анджелис през декември 2025 г. Тя се появи с оранжева прилепнала рокля на Chrome Hearts, изрязани детайли, масивно сребърно колие с кръст и дълга черна перука. Гримът също беше съобразен с оригиналния образ на Дженър.

Към Рина се присъедини изпълнителният продуцент на предаването Майкъл Гелман, облечен като Тимъти Шаламе. Така двамата пресъздадоха не само отделни визии, а цялата двойка от премиерната поява на Дженър и Шаламе.

„Обичам да се преобразявам. Този път съм се подмладила доста“, каза Рина в предаването. По-късно тя публикува снимки и видео от костюма си с надпис „King Lisa“.

Най-силната реакция дойде от самата Дженър. В коментар под публикацията тя написа: „Помислих, че това съм аз“. Дъщерите на Рина – Амелия Грей и Делайла Бел – също реагираха на преобразяването, което бързо привлече внимание заради приликата между двете.


Източници: ew.com, eonline.com, usmagazine.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо

    0 0 Отговор
    Коя е Лиса Рина, коя е Кайли Дженър???

    06:31 31.10.2026