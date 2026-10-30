Бритни Спиърс спря издръжката на Кевин Федърлайн, той потъна в огромни дългове

Кевин Федърлайн е изправен пред иск от City National Bank за най-малко 117 704 долара. Сумата включва задължения по кредитна карта, лична кредитна линия и овърдрафт, съобщава Page Six, позовавайки се на съдебни документи.

Бившият съпруг на Бритни Спиърс е подписал споразумението с банката в края на ноември 2024 г. Това е станало около момента, в който в сметката му е постъпило последното плащане за издръжка от певицата.

След развода Кевин Федърлайн първоначално е получавал по 40 000 долара месечно за отглеждането на двамата им синове Шон Престън и Джейдън Джеймс. След като по-големият син навършил 18 години, сумата е намалена на 20 000 долара месечно. Плащанията са продължили до завършването на гимназия от Джейдън.

В мемоарите си Федърлайн е описал разходите за охрана и поддържане на стандарта на живот, с който децата били свикнали по време на престоя си при Бритни. Според него те „лесно надхвърляха 40 000 долара месечно“. В книгата си той е написал още: „Парите изчезваха почти веднага след като постъпваха.“

Според иска срокът за погасяване на задължението по кредитната карта е изтекъл през август 2026 г. Личната кредитна линия е трябвало да бъде погасена през юни 2025 г., а овърдрафтът - още през април същата година.

City National Bank претендира не само за главницата, но и за натрупани лихви. Посочените ставки са 20,5% за кредитната карта, 7,5% за кредитната линия и 18% за овърдрафта.

Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн се запознават в началото на 2004 г., сгодяват се през юли и сключват брак в Калифорния през септември същата година. Певицата подава молба за развод през ноември 2006 г., а раздялата им е финализирана през юли 2007 г.

Федърлайн по-късно се жени за Виктория Принс през 2013 г.