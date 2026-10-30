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Бритни Спиърс спря издръжката на Кевин Федърлайн, той потъна в огромни дългове
  Тема: Известни личности

Бритни Спиърс спря издръжката на Кевин Федърлайн, той потъна в огромни дългове

30 Октомври, 2026 15:31 1 262 10

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  • city national bank-
  • съдебен иск-
  • издръжка

Банка търси от бившия съпруг на Бритни Спиърс непогасени суми по кредитна карта, кредитна линия и овърдрафт

Бритни Спиърс спря издръжката на Кевин Федърлайн, той потъна в огромни дългове - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кевин Федърлайн е изправен пред иск от City National Bank за най-малко 117 704 долара. Сумата включва задължения по кредитна карта, лична кредитна линия и овърдрафт, съобщава Page Six, позовавайки се на съдебни документи.

Бившият съпруг на Бритни Спиърс е подписал споразумението с банката в края на ноември 2024 г. Това е станало около момента, в който в сметката му е постъпило последното плащане за издръжка от певицата.

След развода Кевин Федърлайн първоначално е получавал по 40 000 долара месечно за отглеждането на двамата им синове Шон Престън и Джейдън Джеймс. След като по-големият син навършил 18 години, сумата е намалена на 20 000 долара месечно. Плащанията са продължили до завършването на гимназия от Джейдън.

В мемоарите си Федърлайн е описал разходите за охрана и поддържане на стандарта на живот, с който децата били свикнали по време на престоя си при Бритни. Според него те „лесно надхвърляха 40 000 долара месечно“. В книгата си той е написал още: „Парите изчезваха почти веднага след като постъпваха.“

Според иска срокът за погасяване на задължението по кредитната карта е изтекъл през август 2026 г. Личната кредитна линия е трябвало да бъде погасена през юни 2025 г., а овърдрафтът - още през април същата година.

City National Bank претендира не само за главницата, но и за натрупани лихви. Посочените ставки са 20,5% за кредитната карта, 7,5% за кредитната линия и 18% за овърдрафта.

Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн се запознават в началото на 2004 г., сгодяват се през юли и сключват брак в Калифорния през септември същата година. Певицата подава молба за развод през ноември 2006 г., а раздялата им е финализирана през юли 2007 г.

Федърлайн по-късно се жени за Виктория Принс през 2013 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жиголо

    12 0 Отговор
    Я!? Колегата е бил с дългосрочен договор!

    Коментиран от #2

    15:33 30.10.2026

  • 2 Феичка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жиголо":

    Сега е свободна, изпратете й оферта, и всички ще се гордеем с Вас, ако успеете.

    Коментиран от #4

    15:38 30.10.2026

  • 3 Соваж бейби

    16 1 Отговор
    Мъж да чака на жена да му плаща издръжка си е чиста подигравка, паразит .

    15:41 30.10.2026

  • 4 Жиголо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Феичка":

    Аа, не! Никакви дългосрочни договори! Работата е рискова, защото често разни господа те гонят с пистолети. Бягане и прескачане са част от необходимите умения.

    16:02 30.10.2026

  • 5 факт

    2 0 Отговор
    издръжката е била за децата не за него, разходите се делят 50/50, а банката както винаги е сложила 50% лихви т.е реално сумата е около 50 хиляди

    16:05 30.10.2026

  • 6 Амадор

    1 0 Отговор
    Мъж трофей

    16:07 30.10.2026

  • 7 евроатлантик

    5 0 Отговор
    тоя е по-голям Чехльо и от нашия бивш президент.. Жалка карикатура

    16:10 30.10.2026

  • 8 Дзак

    2 0 Отговор
    Няма що!

    Коментиран от #9

    16:23 30.10.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Като го е разглезила!

    16:25 30.10.2026

  • 10 квартален пияндурник

    0 0 Отговор
    В Америка е така - плаща се за всичко, дори за брак и любов. И въпреки това всички искат там.

    16:43 30.10.2026