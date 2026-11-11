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Дженифър Анистън изненада, че е завиждала на своя колежка за косата ѝ
  Тема: Известни личности

Дженифър Анистън изненада, че е завиждала на своя колежка за косата ѝ

11 Ноември, 2026 15:31 477 2

  • дженифър анистън-
  • сандра бълок-
  • грижа за косата-
  • актриси-
  • завист

Актрисата от „Приятели“, която дълги години беше вдъхновение за прически, всъщност е искала да има косата на Сандра Бълок

Дженифър Анистън изненада, че е завиждала на своя колежка за косата ѝ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън, чиято емблематична прическа „Рейчъл“ от „Приятели“ се превърна в символ на 90-те, призна, че самата тя е изпитвала завист за косата на своя холивудска колежка. Причината е гъстата и буйна коса на близката ѝ приятелка Сандра Бълок.

В интервю за Elle Анистън заявява: „Санди има най-гъстата коса на жена над 40 години, която някога съм виждала през целия си живот!“

Двете актриси поддържат близко приятелство, а Сандра Бълок е сред редовните клиенти на LolaVie – марката за грижа за косата, създадена от Анистън през 2021 г. По думите на Дженифър Анистън приятелката ѝ е поръчала всеки продукт още от първия ден.

„Тя е поръчала всеки един продукт от първия ден и продължава да го прави. Знам, че ме обича, но Господ знае, че няма никакво задължение да го прави“, казва звездата от "Приятели".

Сандра Бълок от своя страна е свързвала впечатляващия вид на косата си както с генетични дадености, така и с наследството от германската си баба. Актрисата е разказвала и за два периода на косопад, предизвикан от стрес.

В съвместно видео тя посочва, че лекото масло за коса на LolaVie е помогнало да укроти косата ѝ. „Това масло успя да укроти косата ми. Страхотно е. Всеки трябва да разчита на него“, казва Бълок.

Интервюто за Elle е свързано и с представянето на нов продукт на LolaVie – лак за коса Weightless Medium Hold Hairspray. Формулата е разработена с умерена и лека фиксация, така че косата да запази естественото си усещане.

„Искахме да създадем продукт, който ти дава фиксация, без да жертваш усещането за истинска коса. Не обичам нищо, което прави косата ти твърда като каска или хрупкава на пипане“, обяснява актрисата.


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  • 1 Тик-Ток

    3 0 Отговор
    Как пък никой не завижда за мозъка на другите

    15:35 11.11.2026

  • 2 Добре че не е завиждала

    1 0 Отговор
    на огромния немски диференциал на Сандра защото щеше да е смешно.

    15:42 11.11.2026