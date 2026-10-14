Звездите от „Приятели“ отказаха участие във филма за Матю Пери

Петимата основни актьори от сериала „Приятели“ няма да участват в документалната поредица на Netflix за Матю Пери. Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Лиса Кудроу и Дейвид Шуимър са били потърсени от екипа, но са отказали да се включат в проекта, съобщи Page Six.

„Те бяха потърсени и решиха да не участват. В крайна сметка поредицата ще даде думата на други приятели и колеги от живота му, които пазят спомени и обич към Матю“, казва източник, цитиран от изданието.

Анистън не иска да преживява загубата публично

Отделен източник е коментирал пред Page Six, че Дженифър Анистън не желае да говори публично за смъртта на Пери.

„Няма начин Джен да направи нещо подобно. Тя няма да седне пред камерата и да започне да плаче. Не иска да преживява всичко отново и това да бъде публично“, твърди източникът.

Анистън и Пери изпълняваха централни роли в „Приятели“ в продължение на 10 сезона. Тя играеше Рейчъл Грийн, а той беше в ролята на Чандлър Бинг. Сериалът се излъчваше между 1994 и 2004 г. и превърна шестимата си главни актьори в едни от най-разпознаваемите телевизионни лица.

Премиерата е на 27 октомври

Документалната поредица носи заглавието „The One About Matthew Perry“ и ще бъде в три части. Премиерата в Netflix е насрочена за 27 октомври, в навечерието на третата годишнина от смъртта на актьора.

Продукцията е режисирана от Мери Робъртсън. Сред хората, които ще разкажат за Матю Пери, е сестра му Миа Пери Боуик. В поредицата ще бъдат включени и други негови приятели и колеги, които са го познавали извън телевизионния образ на Чандлър.

Матю Пери почина през 2023 г. на 54-годишна възраст. Освен с „Приятели“, той е известен с участията си във филми и телевизионни продукции, както и с публичните си разкази за зависимостта и възстановяването.

Източници: dnes.bg, aol.com