"Перверзник" накарал Сандра Бълок да "си събуе бельото" на прослушване

Американската актриса Сандра Бълок разкри, че в началото на кариерата си е получавала неуместни и неприлични предложения по време на прослушвания. 62-годишната носителка на „Оскар“ говори за преживяното в разговор с актрисата Дженифър Анистън за Interview Magazine.

Сандра Бълок си спомни периода, когато живеела в Ню Йорк, работела като сервитьорка и се явявала на множество кастинги в опит да пробие в киното.

„Бях в Ню Йорк, бях сервитьорка и ходех на прослушвания при всякакви перверзници, които ме караха да си свалям гащите“, разказа актрисата.

По думите ѝ тя категорично отказвала подобни предложения. „Казвах си: „Не, тази роля не е за мен“. Опитвах се постепенно да си проправя път нагоре“, допълни Сандра Бълок.

Преди големия си пробив холивудската звезда участва в редица по-малки продукции. Международната популярност идва с екшъна „Скорост“ от 1994 г., а по-късно Бълок затвърждава позициите си с филми като „Приложна магия“ и „Мис Таен агент“.

В разговора с Дженифър Анистън актрисата разкри и един от малкото моменти, когато съзнателно решила да промени посоката на кариерата си. След поредица романтични комедии Сандра Бълок започнала да търси по-различни роли заради критиките, които получавала за участията си в жанра.

„Единственият път, когато подходих напълно целенасочено към кариерата си, беше, когато казах: „Трябва да спра с романтичните комедии“, защото получавах толкова много критики за тях“, сподели тя.

Това решение я отвежда до драмата „Сблъсъци“ („Crash“) от 2004 г., в която си партнира с Дон Чийдъл и Тандиве Нютън. „Беше гениален филм. Исках да покажа и други свои възможности“, каза Сандра Бълок. Следват някои от най-значимите роли в кариерата ѝ, включително „Сляпата страна“ от 2009 г., който ѝ носи „Оскар“ за най-добра актриса, и „Гравитация“ от 2013 г. Бълок определя именно научнофантастичната драма „Гравитация“, в която участва с актьора Джордж Клуни, като най-значимия за нея филм в личен план.

„Това беше филмът с най-голямо значение за мен, защото отразяваше онова, през което преминавах в живота си“, обясни актрисата. По това време тя отглеждала осиновения си син Луис и се опитвала да преодолее тежък период в личния си живот.

Снимките на „Гравитация“ допълнително засилили усещането за изолация. Голяма част от сцените Сандра Бълок заснемала сама, закрепена към специална конструкция в осветена с LED панели камера.

„Когато си затворен сам в кутия по девет часа на ден и няма с кого да говориш, имаш много време да мислиш“, сподели тя.

Въпреки решението си преди години да се дистанцира от романтичните комедии, Сандра Бълок признава, че днес отново изпитва силно желание да се върне към жанра. „Сега повече от всякога ми липсва. В момента не искам да правя нищо друго“, заяви актрисата.