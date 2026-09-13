Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е започнала връзката им

Партньорът на Дженифър Анистън, уелнес консултантът и хипнотерапевт Джим Къртис, разказа редки подробности за началото на връзката им и призна, че двамата първоначално са били приятели в продължение на няколко месеца.

В ново интервю Джим Къртис споделя, че в момента, когато отношенията им започнали да се променят, той вече не търсел активно любовта.

„Преди имах усещането, че имам нужда другият човек да бъде влюбен в мен. Този път всичко беше по-естествено и по-органично“, казва той.

По думите му връзката с актрисата Дженифър Анистън му носи „истинска радост, спокойствие и партньорство“.

Романтичните слухове около Дженифър Анистън и Джим Къртис се появиха през май 2025 г. Няколко месеца по-късно звездата от „Приятели“ публично потвърди отношенията им с публикация в Instagram по повод рождения ден на Къртис. Тогава 57-годишната актриса сподели черно-бяла снимка, на която го прегръща, придружена от лично послание. Джим Къртис също публикува кадри от празника си и намекна за връзката им с романтично послание към последователите си.

Връзката между Дженифър Анистън и Джим Къртис продължава вече повече от година, като двамата постепенно започнаха да се появяват по-често заедно и публично.

По-рано този месец Дженифър Анистън беше водеща на разговор с Къртис, организиран във връзка с представянето на книгата му „The Book of Possibility“. Появата им заедно беше една от най-откритите им публични изяви като двойка досега.

Близки до актрисата твърдят, че отношенията им вече са преминали отвъд първоначалния ентусиазъм и са се превърнали в по-стабилно партньорство.

Според източници, цитирани от американски медии, двамата се чувстват приети един от друг и не изпитват необходимост постоянно да се впечатляват. Именно това спокойствие се посочва като една от причините връзката им да се развива устойчиво.

Приятели на Дженифър Анистън отбелязват и друг фактор: Джим Къртис не е част от филмовата индустрия и има собствена професионална кариера, което според тях създава по-балансирана динамика между двамата.

Актрисата Дженифър Анистън, известна с ролята на Рейчъл Грийн в „Приятели“ и с дългогодишната си кариера в киното и телевизията, в миналото е била омъжена за актьора Брад Пит и по-късно за актьора и сценарист Джъстин Теру.

Джим Къртис също има брак зад гърба си и в интервюто си признава, че поредица от неуспешни отношения са променили начина, по който възприема любовта и близостта.

В момента двамата предпочитат сравнително дискретно да развиват отношенията си, но последните им публични изяви показват, че са все по-спокойни да говорят открито за връзката си.