Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е започнала връзката им

Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е започнала връзката им

13 Септември, 2026 16:18 1 041 7

  • джим къртис-
  • дженифър анистън-
  • актриса-
  • връзка-
  • любов

Джим Къртис обясни, че когато е срещнал звездата не е търсил любов

Гаджето на Дженифър Анистън разкри как е започнала връзката им - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Партньорът на Дженифър Анистън, уелнес консултантът и хипнотерапевт Джим Къртис, разказа редки подробности за началото на връзката им и призна, че двамата първоначално са били приятели в продължение на няколко месеца.

В ново интервю Джим Къртис споделя, че в момента, когато отношенията им започнали да се променят, той вече не търсел активно любовта.

„Преди имах усещането, че имам нужда другият човек да бъде влюбен в мен. Този път всичко беше по-естествено и по-органично“, казва той.

По думите му връзката с актрисата Дженифър Анистън му носи „истинска радост, спокойствие и партньорство“.

Романтичните слухове около Дженифър Анистън и Джим Къртис се появиха през май 2025 г. Няколко месеца по-късно звездата от „Приятели“ публично потвърди отношенията им с публикация в Instagram по повод рождения ден на Къртис. Тогава 57-годишната актриса сподели черно-бяла снимка, на която го прегръща, придружена от лично послание. Джим Къртис също публикува кадри от празника си и намекна за връзката им с романтично послание към последователите си.

Връзката между Дженифър Анистън и Джим Къртис продължава вече повече от година, като двамата постепенно започнаха да се появяват по-често заедно и публично.

По-рано този месец Дженифър Анистън беше водеща на разговор с Къртис, организиран във връзка с представянето на книгата му „The Book of Possibility“. Появата им заедно беше една от най-откритите им публични изяви като двойка досега.

Близки до актрисата твърдят, че отношенията им вече са преминали отвъд първоначалния ентусиазъм и са се превърнали в по-стабилно партньорство.

Според източници, цитирани от американски медии, двамата се чувстват приети един от друг и не изпитват необходимост постоянно да се впечатляват. Именно това спокойствие се посочва като една от причините връзката им да се развива устойчиво.

Приятели на Дженифър Анистън отбелязват и друг фактор: Джим Къртис не е част от филмовата индустрия и има собствена професионална кариера, което според тях създава по-балансирана динамика между двамата.

Актрисата Дженифър Анистън, известна с ролята на Рейчъл Грийн в „Приятели“ и с дългогодишната си кариера в киното и телевизията, в миналото е била омъжена за актьора Брад Пит и по-късно за актьора и сценарист Джъстин Теру.

Джим Къртис също има брак зад гърба си и в интервюто си признава, че поредица от неуспешни отношения са променили начина, по който възприема любовта и близостта.

В момента двамата предпочитат сравнително дискретно да развиват отношенията си, но последните им публични изяви показват, че са все по-спокойни да говорят открито за връзката си.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    3 2 Отговор
    Тя го разказа много преди него. Жената, както знаем, е яла кокоши крака. Анистън не прави изключение.

    16:21 13.09.2026

  • 2 ЗАПОЗНАЛИ СА СЕ

    5 7 Отговор
    В сайт за стари хора.

    16:23 13.09.2026

  • 3 Наблюдател

    4 3 Отговор
    ден до пладне, тя си е куку, скоро ще чуем за раздялата .......

    16:27 13.09.2026

  • 4 Както

    4 3 Отговор
    Бисквитка Орео!
    Отлепил, излизал, нанизал!

    Коментиран от #5

    16:34 13.09.2026

  • 5 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Както":

    Само това ли можете?

    17:17 13.09.2026

  • 6 жжж

    1 2 Отговор
    Ами той е звъннал на обява търся мъж срещу добро заплащане, то е ясно.

    17:30 13.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.