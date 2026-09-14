Въпреки носталгията "Приложна магия 2" не оправда очакванията в боксофиса

„Приложна магия 2“ оглави боксофиса в Северна Америка, но продължението със Сандра Бълок и Никол Кидман стартира по-слабо от очакваното.
Фентъзи продукцията на Warner Bros. спечели 30 млн. долара от 4146 киносалона в САЩ и Канада през дебютния си уикенд. На международните пазари филмът добави още 16 млн. долара от 77 територии, с което глобалните му приходи достигнаха 46 млн. долара.
Резултатът поставя „Приложна магия 2“ начело на седмичната класация, но остава в долната граница на предварителните очаквания. Бюджетът на филма е около 75 млн. долара, без да се включват значителните разходи за международна реклама и маркетинг.
Продължението идва повече от две десетилетия след „Приложна магия“ от 1998 г., който първоначално не постига голям търговски успех, но постепенно се превръща в култово заглавие. Оригиналът стартира с около 13 млн. долара в Северна Америка, което, коригирано спрямо инфлацията, се равнява приблизително на 27 млн. долара днес.
Warner Bros. разчита основно на популярността на първия филм и на звездния статус на актрисите Сандра Бълок и Никол Кидман, които отново изпълняват ролите на сестрите Сали и Джилиан Оуенс.
Действието в „Приложна магия 2“ се развива 25 години по-късно. Дъщерите на Сали и Джилиан започват да разкриват тайни от миналото на семейството и се опитват да прекъснат проклятието, преследващо рода им.
Режисьор на продължението е Сузане Биер. Към Сандра Бълок и Никол Кидман се присъединяват Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс, а Даян Уист и Стокард Чанинг отново изпълняват ролите си от оригиналния филм.
Критиците посрещнаха продукцията хладно, като първоначалната ѝ оценка в Rotten Tomatoes е около 36%. Реакциите на зрителите са по-положителни, а филмът получава оценка „B+“ в анкетите на CinemaScore.
Първите данни показват, че основната публика на „Приложна магия 2“ са по-възрастни жени и почитатели на оригиналния филм. Това поставя пред Warner Bros. задачата да привлече и по-млада аудитория през следващите седмици, ако продукцията трябва да постигне по-силен финансов резултат.
Въпреки умерения старт „Приложна магия 2“ успя да прекъсне шестседмичното лидерство на „Спайдър-мен: Нов ден“ и да дебютира директно на първо място в Северна Америка.
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