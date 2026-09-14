Новини
Любопитно »
Въпреки носталгията "Приложна магия 2" не оправда очакванията в боксофиса

Въпреки носталгията "Приложна магия 2" не оправда очакванията в боксофиса

14 Септември, 2026 16:31 563 3

  • никол кидман-
  • сандра бълок-
  • приложна магия-
  • продължение-
  • премиера-
  • боксофис-
  • приходи

Премиерата на дългоочакваното продължение успя да натрупа много по-малко приходи от очакваното, но пък детронира "Спайдър-мен: Нов ден"

Въпреки носталгията "Приложна магия 2" не оправда очакванията в боксофиса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Приложна магия 2“ оглави боксофиса в Северна Америка, но продължението със Сандра Бълок и Никол Кидман стартира по-слабо от очакваното.

Фентъзи продукцията на Warner Bros. спечели 30 млн. долара от 4146 киносалона в САЩ и Канада през дебютния си уикенд. На международните пазари филмът добави още 16 млн. долара от 77 територии, с което глобалните му приходи достигнаха 46 млн. долара.

Резултатът поставя „Приложна магия 2“ начело на седмичната класация, но остава в долната граница на предварителните очаквания. Бюджетът на филма е около 75 млн. долара, без да се включват значителните разходи за международна реклама и маркетинг.

Продължението идва повече от две десетилетия след „Приложна магия“ от 1998 г., който първоначално не постига голям търговски успех, но постепенно се превръща в култово заглавие. Оригиналът стартира с около 13 млн. долара в Северна Америка, което, коригирано спрямо инфлацията, се равнява приблизително на 27 млн. долара днес.

Warner Bros. разчита основно на популярността на първия филм и на звездния статус на актрисите Сандра Бълок и Никол Кидман, които отново изпълняват ролите на сестрите Сали и Джилиан Оуенс.

Действието в „Приложна магия 2“ се развива 25 години по-късно. Дъщерите на Сали и Джилиан започват да разкриват тайни от миналото на семейството и се опитват да прекъснат проклятието, преследващо рода им.

Режисьор на продължението е Сузане Биер. Към Сандра Бълок и Никол Кидман се присъединяват Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс, а Даян Уист и Стокард Чанинг отново изпълняват ролите си от оригиналния филм.

Критиците посрещнаха продукцията хладно, като първоначалната ѝ оценка в Rotten Tomatoes е около 36%. Реакциите на зрителите са по-положителни, а филмът получава оценка „B+“ в анкетите на CinemaScore.

Първите данни показват, че основната публика на „Приложна магия 2“ са по-възрастни жени и почитатели на оригиналния филм. Това поставя пред Warner Bros. задачата да привлече и по-млада аудитория през следващите седмици, ако продукцията трябва да постигне по-силен финансов резултат.

Въпреки умерения старт „Приложна магия 2“ успя да прекъсне шестседмичното лидерство на „Спайдър-мен: Нов ден“ и да дебютира директно на първо място в Северна Америка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и първият филм беше тъп

    4 0 Отговор
    Българинът Джими Ангелов беше единственият свеж персонаж. Останалото беше захаросана боза. Втората серия няма да си направя труда да я гледам.

    16:36 14.09.2026

  • 2 Бла бла бла

    6 0 Отговор
    Американското кино претърпя корабокрушение през последните години. Разчитат на бързи пари от премиерата и първите две седмици, обаче който веднъж гледа и не повтаря. Блокбъстарите им са еднодневки а нови идеи просто нямат. Римейки и продължения на успешни ленти са пълна боза, защото киното се превърна в печатница на пари от развлекателен бизнес.

    16:42 14.09.2026

  • 3 Чичо ти

    4 0 Отговор
    То хубаво ама тия ботоксни лелички нямат какво да покажат. Старички са вече за развлекателни филми, да наблегнат на драматични роли.

    16:45 14.09.2026