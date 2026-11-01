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Топ коафьорът Алекс Пардо посочи грешките при тънка коса

Топ коафьорът Алекс Пардо посочи грешките при тънка коса

1 Ноември, 2026 17:33 535 2

  • тънка коса-
  • прически-
  • алекс пардо-
  • обем на косата-
  • грижа за косата

Прекомерните слоеве и агресивното изтъняване могат да отнемат обема от краищата

Топ коафьорът Алекс Пардо посочи грешките при тънка коса - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато косата е тънка, повече слоеве не означава непременно повече обем. Според звездния фризьор Алекс Пардо именно прекомерното наслояване, изтъняващите ножици и агресивното текстуриране могат да направят прическата визуално още по-рядка.

Пардо, който е работил с Кристин Кавалари, Ашли Тисдейл и Приянка Чопра, споделя съветите си пред списание Parade. По думите му слоестите прически могат да рамкират лицето, но при фината коса лесно премахват плътността от краищата. Подобен ефект се получава и при прекомерна употреба на изтъняващи ножици.

Формата е по-важна от многото слоеве

Друга грешка е прекомерното текстуриране. Подстригването с бръснач и твърде агресивното изтъняване могат да оставят краищата редки, неравни и безжизнени. Така дори подходящата дължина не успява да създаде усещане за плътност.

„Ако искате слоеве, нека бъдат минимални и стратегически разположени, така че да добавят движение, без да отнемат плътността от краищата“, казва Пардо.

Вместо това стилистът препоръчва чиста, равномерна форма, която запазва гъстотата на косата. Класическият боб, дългият боб и прическите с еднаква дължина са сред вариантите, които могат да придадат по-плътен вид на фината коса.

Леки продукти и обем в корените

Изборът на козметика също има значение. Богатите балсами, плътните маски, тежките масла и продуктите без отмиване могат да утежнят косата и да ускорят загубата на обем. Особено неподходящо е голямо количество балсам да се нанася директно върху корените.

Пардо съветва да се използват леки формули, като балсамите и изглаждащите продукти се разпределят основно по средните дължини и краищата. За повдигане на корените могат да се използват мус или спрей за обем.

При сушене със сешоар косата може да бъде насочвана в посока, обратна на естествения ѝ падеж. Според стилиста това помага за повдигане на корените. Между измиванията сухият шампоан и текстуриращият спрей могат да добавят плътност и да помогнат на прическата да запази формата си по-дълго.

Пардо споделя, че понякога нанася сух шампоан в корените още на първия ден след измиване, за да забави омазняването и да поддържа обема.

Източници: bgnes.bg, parade.com


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