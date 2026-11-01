Топ коафьорът Алекс Пардо посочи грешките при тънка коса

Когато косата е тънка, повече слоеве не означава непременно повече обем. Според звездния фризьор Алекс Пардо именно прекомерното наслояване, изтъняващите ножици и агресивното текстуриране могат да направят прическата визуално още по-рядка.
Пардо, който е работил с Кристин Кавалари, Ашли Тисдейл и Приянка Чопра, споделя съветите си пред списание Parade. По думите му слоестите прически могат да рамкират лицето, но при фината коса лесно премахват плътността от краищата. Подобен ефект се получава и при прекомерна употреба на изтъняващи ножици.
Формата е по-важна от многото слоеве
Друга грешка е прекомерното текстуриране. Подстригването с бръснач и твърде агресивното изтъняване могат да оставят краищата редки, неравни и безжизнени. Така дори подходящата дължина не успява да създаде усещане за плътност.
Вместо това стилистът препоръчва чиста, равномерна форма, която запазва гъстотата на косата. Класическият боб, дългият боб и прическите с еднаква дължина са сред вариантите, които могат да придадат по-плътен вид на фината коса.
Леки продукти и обем в корените
Изборът на козметика също има значение. Богатите балсами, плътните маски, тежките масла и продуктите без отмиване могат да утежнят косата и да ускорят загубата на обем. Особено неподходящо е голямо количество балсам да се нанася директно върху корените.
Пардо съветва да се използват леки формули, като балсамите и изглаждащите продукти се разпределят основно по средните дължини и краищата. За повдигане на корените могат да се използват мус или спрей за обем.
При сушене със сешоар косата може да бъде насочвана в посока, обратна на естествения ѝ падеж. Според стилиста това помага за повдигане на корените. Между измиванията сухият шампоан и текстуриращият спрей могат да добавят плътност и да помогнат на прическата да запази формата си по-дълго.
Пардо споделя, че понякога нанася сух шампоан в корените още на първия ден след измиване, за да забави омазняването и да поддържа обема.
Източници: bgnes.bg, parade.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иво
17:40 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.