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Флорънс Пю стана лице на Jaguar в прилепнал латексов костюм (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Флорънс Пю стана лице на Jaguar в прилепнал латексов костюм (СНИМКИ)

11 Ноември, 2026 16:31 1 011 2

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30-годишната актриса позира с Jaguar Type 01 във фотосесия на Ани Лейбовиц

Флорънс Пю стана лице на Jaguar в прилепнал латексов костюм (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Флорънс Пю разпали страстите на автомобилните фенове с прилепнал латексов костюм и кожена визия в нова фотосесия, с която беше представена като първия посланик на Jaguar за „новата ера“ на автомобилната марка. 30-годишната актриса позира до Jaguar Type 01, а снимките са дело на известната фотографка Ани Лейбовиц.

В една от сцените Пю е с костюм, който напомня образа на Жената-котка. В друга тя носи кожено облекло, докато автомобилът остава част от композицията. Новата роля на актрисата е свързана с представянето на Type 01 и с публичния образ на следващия етап в развитието на Jaguar.

Появата ѝ в кампанията идва на фона на откровено интервю за списание ELLE, в което Пю говори за постоянния натиск върху външността на жените в развлекателната индустрия.

„Има толкова много наблюдение върху начина, по който изглеждаме, обличаме се и остаряваме. А когато направим нещо, веднага започват коментари – че изглеждаме по определен начин, че сме прекалили с нещо, че сме напълнели или сме отслабнали прекалено. Никога не можеш да улучиш правилната мярка“, казва Пю.

Актрисата допълва, че най-свободна се чувства, когато образът ѝ не е съвършено полиран. По думите ѝ най-добрата работа в кариерата ѝ е свързана с моменти, в които се чувства „грозна“.

„Когато съм с ужасен грим и съм болна, изглеждам зле, имам махмурлук или преживявам срив, обичам този тип грим. Той ми позволява да бъда свободна“, заявява актрисата.

Последният проект на Флорънс Пю е адаптацията на „На изток от рая“ на Netflix по романа на Джон Стайнбек от 1952 г. Тя изпълнява главната роля и е сред изпълнителните продуценти на продукцията.

Следващите ѝ големи филми са „Отмъстителите: Възходът на д-р Дуум“ и „Дюн: Част трета“. И двата са планирани да излязат по кината на 18 декември, което ще постави актрисата в едновременно присъствие в две от най-очакваните заглавия на сезона.


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