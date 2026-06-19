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Кая Гербер позира напълно гола във ваната (СНИМКИ)

Кая Гербер позира напълно гола във ваната (СНИМКИ)

19 Юни, 2026 16:58 1 888 19

  • кая гербер-
  • синди кроуфорд-
  • модел-
  • рекламно лице-
  • грижа за кожата

Дъщерята на Синди Кроуфорд стана лице на известен бранд за грижа за кожата

Кая Гербер позира напълно гола във ваната (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кая Гербер стана лице на нова рекламна кампания на марката за грижа за тялото Uni. 24-годишният модел, дъщеря на супермодела Синди Кроуфорд, участва в серия голи кадри, заснети от фотографа Тео Уенър, като за част от снимките позира във вана, покрита с пяна.

Компанията обяви, че Гербер става първият творчески партньор на марката. В публикация в социалните мрежи от Uni посочиха, че сътрудничеството е започнало от искрената ѝ привързаност към един от най-популярните продукти на бранда – серума за тяло 24-Hour Body Serum.

Публикация, споделена от Uni. (@weareuni)

„Представяме Кая Гербер като първия творчески партньор на Uni. Това, което започна като истинска любов към нашия серум за тяло, се превърна в нещо специално“, написаха от компанията.

Новата кампания представя някои от най-популярните продукти на Uni, сред които 24-Hour Body Serum, Plush Marine Shower Oil и Golden Microalgae Body Oil. От компанията подчертават, че философията им е грижата за тялото да получава същото внимание и качество, каквито традиционно се отделят на продуктите за лице.

Кампанията съвпада с разширяването на присъствието на марката в Съединените щати. От 12 юли продуктите на Uni ще се предлагат в над 1600 магазина на веригата Ulta Beauty.

Компанията описва себе си като бранд за луксозна и устойчива грижа за кожата, вдъхновена от океана. Опаковките са изработени изцяло от алуминий и са дело на дизайнера Марк Алтан, работил с модни къщи като Comme des Garçons, Tom Ford и Maison Martin Margiela.

Новината идва няколко седмици след като майката на Кая Гербер – Синди Кроуфорд – разкри подробности за здравословен проблем, с който живее от десетилетие.

60-годишният супермодел съобщи, че страда от блефароптоза – състояние, при което горният клепач увисва по-ниско от нормалното и в някои случаи може частично да ограничи зрението. По думите на Кроуфорд първите симптоми са се появили малко след като е навършила 50 години.

В интервю за People тя разказва, че по време на ранни фотосесии е забелязвала, че очите ѝ не изглеждат толкова свежи, както преди. „Казвах на екипа, че мога да стана по всяко време, но лицето ми се събужда чак след 9 сутринта, затова да не планират близки кадри рано сутрин“, споделя тя.

През 2024 г. нейният дерматолог ѝ препоръчал използването на капки за очи, които временно повдигат увисналия клепач. Първоначално Крауфорд ги използвала само преди снимки, но впоследствие ги включила в ежедневната си рутина.

„Това е едно от онези малки неща, които ни помагат да се чувстваме най-добрата версия на себе си. Когато жените се чувстват по-уверени, те се представят по-уверено и пред света“, казва супермоделът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Ето, че могло! А не като Роби Уилиямс...🤣

    17:02 19.06.2026

  • 2 Тома

    8 0 Отговор
    Дано не е види човека от зайчарника както мис бикини на времето

    17:05 19.06.2026

  • 3 Главоблъсканица

    7 1 Отговор
    Защо всички хора, които познавам, твърдят, че влизат във ваната голи?
    Защо пък нито един не се къпе облечен?

    Коментиран от #5

    17:11 19.06.2026

  • 4 Гретиния

    4 1 Отговор
    Младо,та глупаво! Аз във ваната като го уловим под водата........ааа........ сапуна бе, за сапуна говоря...

    Коментиран от #19

    17:13 19.06.2026

  • 5 Всички хора,

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Главоблъсканица":

    които пък аз познавам, обуват чорапи на голо!
    Винаги съм се чудил защо!

    17:14 19.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Искра Фидосова

    5 0 Отговор
    И,аз така направих . Но наводних долу съседите ,във ваната се заклещих.

    17:22 19.06.2026

  • 9 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДядоПоп":

    Отче, ще му минем откъде невидимата сиските страна...

    17:24 19.06.2026

  • 10 Мюмюн

    1 0 Отговор
    във ваната съм с ляв чорап. за късмет

    17:25 19.06.2026

  • 11 влък

    0 0 Отговор
    Моделката е гола,а не кадрите!Кадрите тяло нямат.

    17:31 19.06.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор
    Не видях какво рекламира във ваната хохохох някой разбра ли какъв продукт(крем, сапун) рекламира момичето!?

    Коментиран от #16

    17:34 19.06.2026

  • 13 12345

    4 1 Отговор
    После нека ми говорят, че гените нямали значение.

    17:37 19.06.2026

  • 14 Гост

    2 2 Отговор
    Доста изоствава от качеството на майка ѝ навремето.

    17:43 19.06.2026

  • 15 Мама ме накара

    1 0 Отговор
    Ми то нищо не се вижда , язък за парите на продуцентите!

    17:43 19.06.2026

  • 16 Рекламира къпане на голо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кобра Кай 🥋":

    Да си беше турила един анцунг .Не яй срам !

    17:46 19.06.2026

  • 17 Край

    1 0 Отговор
    Тая Кая нищо не е Нашата Кая Калас да видите … Кърши ги и ги свива на венец.

    17:52 19.06.2026

  • 18 айде и ти ели да не останеш назад да

    1 0 Отговор
    позираш напълно гола във ваната
    да изплакнем очи
    и да оценим с пълна фотосесия

    17:53 19.06.2026

  • 19 Грета Тунберг

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гретиния":

    Тая по кльощава от мен,Тесльо.Нали харесваше Деми Роуз.

    18:03 19.06.2026