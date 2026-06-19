Кая Гербер позира напълно гола във ваната (СНИМКИ)

Кая Гербер стана лице на нова рекламна кампания на марката за грижа за тялото Uni. 24-годишният модел, дъщеря на супермодела Синди Кроуфорд, участва в серия голи кадри, заснети от фотографа Тео Уенър, като за част от снимките позира във вана, покрита с пяна.

Компанията обяви, че Гербер става първият творчески партньор на марката. В публикация в социалните мрежи от Uni посочиха, че сътрудничеството е започнало от искрената ѝ привързаност към един от най-популярните продукти на бранда – серума за тяло 24-Hour Body Serum.

„Представяме Кая Гербер като първия творчески партньор на Uni. Това, което започна като истинска любов към нашия серум за тяло, се превърна в нещо специално“, написаха от компанията.

Новата кампания представя някои от най-популярните продукти на Uni, сред които 24-Hour Body Serum, Plush Marine Shower Oil и Golden Microalgae Body Oil. От компанията подчертават, че философията им е грижата за тялото да получава същото внимание и качество, каквито традиционно се отделят на продуктите за лице.

Кампанията съвпада с разширяването на присъствието на марката в Съединените щати. От 12 юли продуктите на Uni ще се предлагат в над 1600 магазина на веригата Ulta Beauty.

Компанията описва себе си като бранд за луксозна и устойчива грижа за кожата, вдъхновена от океана. Опаковките са изработени изцяло от алуминий и са дело на дизайнера Марк Алтан, работил с модни къщи като Comme des Garçons, Tom Ford и Maison Martin Margiela.

Новината идва няколко седмици след като майката на Кая Гербер – Синди Кроуфорд – разкри подробности за здравословен проблем, с който живее от десетилетие.

60-годишният супермодел съобщи, че страда от блефароптоза – състояние, при което горният клепач увисва по-ниско от нормалното и в някои случаи може частично да ограничи зрението. По думите на Кроуфорд първите симптоми са се появили малко след като е навършила 50 години.

В интервю за People тя разказва, че по време на ранни фотосесии е забелязвала, че очите ѝ не изглеждат толкова свежи, както преди. „Казвах на екипа, че мога да стана по всяко време, но лицето ми се събужда чак след 9 сутринта, затова да не планират близки кадри рано сутрин“, споделя тя.

През 2024 г. нейният дерматолог ѝ препоръчал използването на капки за очи, които временно повдигат увисналия клепач. Първоначално Крауфорд ги използвала само преди снимки, но впоследствие ги включила в ежедневната си рутина.

„Това е едно от онези малки неща, които ни помагат да се чувстваме най-добрата версия на себе си. Когато жените се чувстват по-уверени, те се представят по-уверено и пред света“, казва супермоделът.