Флорънс Пю търси човешкото в „чудовището“ Кати в сериала "На изток от рая" по Стайнбек

Кати Еймс влиза в историята на Джон Стайнбек като жена, която трудно може да бъде обяснена с обикновени категории за добро и зло. В новия сериал „На изток от рая“ Флорънс Пю поема ролята на героинята, описвана от писателя като „психическо чудовище“ с „деформирана душа“, но търси в нея не само заплаха, а и човешка история.

„Тя все още може да взема ужасни решения и да понесе тежки последствия, но може да има и разбиране за историята и миналото ѝ, които са я направили такава“, казва Пю пред Ройтерс. Според актрисата задачата на адаптацията е да покаже какво стои зад действията на Кати, без да заличава мрачните им последици.

Кати излиза от сянката на семейната сага

Седемсерийният минисериал е написан от Зоуи Казан, която е и изпълнителен продуцент, а Джеб Стюарт е съшоурънър. Историята проследява няколко поколения от семействата Траск и Хамилтън в Калифорния - от Гражданската война до края на Първата световна война.

Романът, публикуван през 1952 г., е изграден върху мотива за Каин и Авел и върху въпроса дали човек е обречен да повтаря греховете и конфликтите на предишните поколения. Новата телевизионна версия поставя Кати по-близо до центъра на разказа, отколкото филмът от 1955 г., в който Джеймс Дийн изпълнява една от най-известните си роли.

„Искахме зрителите да могат да се разпознаят във всеки един герой - в тези, които изглеждат добри, и в тези, които изглеждат зли“, казва Казан. По думите ѝ, ако злите хора бъдат възприемани като нечовешки, обществото няма да разбере нищо за самото себе си.

Зоуи Казан носи и лична връзка с романа

Казан разказва, че е прочела „На изток от рая“ на 15 години и книгата я е преследвала дълго след това. Интересът ѝ към темата за наследеното минало има и личен пласт: нейният дядо Елия Казан режисира филмовата адаптация от 1955 г. и остава противоречива фигура заради показанията си пред американския Конгрес по време на маккартизма.

Сценаристката описва тази семейна връзка едновременно като „багаж“ и „дар“, но подчертава, че сериалът не трябва да бъде възприеман като разказ за нейния дядо. „Искаме хората да си тръгнат с мисълта за собствените си семейства - за бащите, синовете и нещата, които са направили“, казва Казан.

Майк Файст, който играе Чарлз Траск, смята, че романът продължава да се връща към зрителите, защото поставя основни въпроси за морала. Джеб Стюарт също казва, че различните възрасти променят начина, по който човек чете книгата. След смъртта на своя пълнолетен син той се е върнал към романа и го е възприел така, сякаш го чете за първи път.

„На изток от рая“ ще бъде достъпен в Netflix от 1 октомври. В главните роли са Флорънс Пю, Майк Файст и Кристофър Абът.

Източници: Ройтерс