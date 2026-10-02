Меган Фокс стана лице на лекарство за еректилна дисфункция (ВИДЕО)

Американската актриса Меган Фокс стана лице на рекламна кампания за лечение на еректилна дисфункция, като заяви, че иска да помогне за премахването на стигмата около сексуалното здраве на мъжете.

40-годишната звезда от „Тялото на Дженифър“ участва в кампания на американската здравна компания Ro. В рекламните кадри Меган Фокс позира в прилепнал червен гащеризон, а посланието е насочено към натиска, който мъжете изпитват по отношение на сексуалното си представяне.

„Не мисля, че има по-подходящ човек, който да участва в това“, коментира Меган Фокс пред People.

Актрисата направи паралел между обществените очаквания към жените и тези, с които се сблъскват мъжете.

„Жените живеят с всички тези стандарти, на които се очаква да отговаряме, независимо дали става дума за тегло, външен вид, младост или перфектно гладка кожа“, заяви Меган Фокс.

Според нея при мъжете сексуалността и представите за мъжественост често са силно свързани със самочувствието и личната идентичност. Именно затова актрисата смята, че разговорът за еректилната дисфункция трябва да бъде по-открит.

„Трябва да премахнем стигмата и табуто и да информираме хората, особено мъжете, че еректилната дисфункция всъщност е доста често срещана“, каза тя.

Новата кампания идва в период, в който Меган Фокс сравнително рядко се появява на големия екран. Последната ѝ основна филмова роля беше в научнофантастичния трилър „Subservience“ от 2024 г., в който актрисата изигра андроид с изкуствен интелект.

След това Меган Фокс се включи и като гласов актьор във „Five Nights at Freddy's 2“.

Междувременно се появи информация и за възможното завръщане на актрисата към една от най-разпознаваемите роли в кариерата ѝ. Обсъжда се продължение на хорър комедията „Тялото на Дженифър“ от 2009 г., превърнала се в култово заглавие години след премиерата си.

Според публикации по проекта отново са ангажирани режисьорката Карин Кусама и сценаристката Диабло Коди. Меган Фокс също е свързвана с продължението, докато към момента няма яснота дали актрисата Аманда Сайфред ще се включи в проекта.