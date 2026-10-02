Новини
Любопитно »
Меган Фокс стана лице на лекарство за еректилна дисфункция (ВИДЕО)

Меган Фокс стана лице на лекарство за еректилна дисфункция (ВИДЕО)

2 Октомври, 2026 14:58 964 17

  • меган фокс-
  • актриса-
  • рекламно лице-
  • еректилна дисфункция

Актрисата позира в напълно прилепнал по тялото червен гащеризон, за да "бори стигмата"

Меган Фокс стана лице на лекарство за еректилна дисфункция (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американската актриса Меган Фокс стана лице на рекламна кампания за лечение на еректилна дисфункция, като заяви, че иска да помогне за премахването на стигмата около сексуалното здраве на мъжете.

40-годишната звезда от „Тялото на Дженифър“ участва в кампания на американската здравна компания Ro. В рекламните кадри Меган Фокс позира в прилепнал червен гащеризон, а посланието е насочено към натиска, който мъжете изпитват по отношение на сексуалното си представяне.

„Не мисля, че има по-подходящ човек, който да участва в това“, коментира Меган Фокс пред People.

Актрисата направи паралел между обществените очаквания към жените и тези, с които се сблъскват мъжете.

„Жените живеят с всички тези стандарти, на които се очаква да отговаряме, независимо дали става дума за тегло, външен вид, младост или перфектно гладка кожа“, заяви Меган Фокс.

Според нея при мъжете сексуалността и представите за мъжественост често са силно свързани със самочувствието и личната идентичност. Именно затова актрисата смята, че разговорът за еректилната дисфункция трябва да бъде по-открит.

„Трябва да премахнем стигмата и табуто и да информираме хората, особено мъжете, че еректилната дисфункция всъщност е доста често срещана“, каза тя.

Новата кампания идва в период, в който Меган Фокс сравнително рядко се появява на големия екран. Последната ѝ основна филмова роля беше в научнофантастичния трилър „Subservience“ от 2024 г., в който актрисата изигра андроид с изкуствен интелект.

След това Меган Фокс се включи и като гласов актьор във „Five Nights at Freddy's 2“.

Междувременно се появи информация и за възможното завръщане на актрисата към една от най-разпознаваемите роли в кариерата ѝ. Обсъжда се продължение на хорър комедията „Тялото на Дженифър“ от 2009 г., превърнала се в култово заглавие години след премиерата си.

Според публикации по проекта отново са ангажирани режисьорката Карин Кусама и сценаристката Диабло Коди. Меган Фокс също е свързвана с продължението, докато към момента няма яснота дали актрисата Аманда Сайфред ще се включи в проекта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 6135

    5 3 Отговор
    Не разбрах какво трябва да означава това, че Меган Фокс няма еректилна дисфункция?

    15:01 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сидни Суини ръкоделие 👋

    5 0 Отговор
    Меган си е сложила импланти в буупето 🍑

    Освен в тситсите вече има и в буупето 🍑

    15:22 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Аве този тезгях, като го видат и майсторите с професионалните рендета, ще се уплашат, а тя рекламира нещо си за домашни майстори!? 🤣

    15:41 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Изкуствения

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    интелект трие, каквото не разбира, липсващия естествен, каквото не знае. Комбинацията не запълва липсите а ги задълбочава.

    16:02 02.10.2026