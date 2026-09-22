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Основна версия: Предозиране най-вероятно е убило сина на Сидни Крофорд
  Тема: Известни личности

Основна версия: Предозиране най-вероятно е убило сина на Сидни Крофорд

22 Септември, 2026 06:39, обновена 22 Септември, 2026 06:46 431 0

  • пресли гербер-
  • синди крофорд-
  • санта моника-
  • предозиране-
  • полиция

Полицията в Санта Моника няма данни за насилие, а съдебният лекар трябва да определи официалната причина за смъртта на Пресли Гербер

Основна версия: Предозиране най-вероятно е убило сина на Сидни Крофорд - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Смъртта на 27-годишния Пресли Гербер, син на Синди Крофорд и Ранде Гербер, се разследва като вероятно предозиране, съобщи полицията в Санта Моника.

По данни на полицията на 20 септември 2026 г. около 9:35 ч. сутринта местно време патрулни екипи са реагирали на сигнал за възможно предозиране в района на Бъркли стрийт в Санта Моника. На място служителите са открили починал мъж.

Page Six публикува запис на обаждането на 911 относно сина на супермодела. Записът включва автоматичен глас, който казва „сърдечен арест“ и „предозиране“. След това се чува гласът на оператор, който, според изданието, повишава приоритета на обаждането.

В съобщението си полицията подчертава: „В момента няма индикации за външна намеса“.

Лосанджелиската служба на съдебния лекар е идентифицирала починалия като Пресли Гербер. Оттам посочват, че официалната причина и начинът на смъртта ще бъдат определени от съдебномедицинската експертиза.

TMZ съобщава, че аутопсията е извършена, но окончателният резултат още не е оповестен. Медията посочва още, че първоначалният сигнал е бил подаден като съмнение за предозиране.

Гербер започва кариера в модата като тийнейджър и дебютира на подиума през 2016 г. В различни периоди е работил с Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Moschino.

Източници: Ройтерс, РБК, Полиция в Санта Моника, TMZ, Служба на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис


САЩ
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