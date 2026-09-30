7 години от пищната сватба на Джъстин и Хейли Бийбър (СНИМКИ)

На 30 септември 2019 г. Джъстин и Хейли Бийбър си казват „да“ за втори път. Церемонията се състои в параклиса „Съмърсет“ в курорта „Монтаж Палмето Блъф“ край Блъфтън, Южна Каролина, пред 154 близки и приятели.

Това не е първият им брак. Година по-рано двамата сключват граждански брак тайно в съд в Ню Йорк. Голямото събитие в Южна Каролина има религиозен характер и е замислено като празнуване пред семействата и хората, които са били част от връзката им.

Сватбата започва с лодки и вечеря със стриди

Вечерта преди церемонията младоженците организират вечеря за роднини и близки приятели в комплекса. Гостите пристигат с моторни лодки, а програмата включва местна кухня, печене на стриди и боулинг.

Сред поканените са родителите и сестрите на Хейли, родителите на Джъстин, както и Кайли и Кендъл Дженър, Джейдън Смит, Ъшър, Крис Дженър и музикантите от „Дан енд Шей“. Хейли по-късно обяснява, че двамата са избрали по-малък списък, за да присъстват хора, които действително са били част от общия им път.

Роклята на Хейли е създадена от Вирджил Абло

Хейли Бийбър стига до олтара с баща си Стивън Болдуин, облечена в персонална рокля на „Оф-Уайт“, проектирана от Вирджил Абло. Моделът е с открити рамене, дълги ръкави, силует тип „рибена опашка“ и дълъг шлейф.

Върху роклята са използвани отличителни елементи на „Оф-Уайт“, а по гърба са изписани с перли думите „сватбена рокля“. Булото е извезано с фразата „Докато смъртта ни раздели“. За приема Хейли сменя тоалета си още два пъти – с рокля на „Рич енд Русо“, комбинирана с кожено яке, и с модел на Вера Уанг.

Джъстин пее на съпругата си

След церемонията гостите се отправят към официалния прием, където са подредени дълги бели маси, свещи и зеленина. Шампанското е сервирано в бутилки, украсени с 9682 кристала „Сваровски“, а пететажната торта е с фигурки на младоженците.

На сцената се изявяват Даниел Цезар и „Дан енд Шей“. По-късно Джъстин взема микрофона и изпява на Хейли „Самотно момиче“ – песен, свързана с ранните години от кариерата му.

„Всичко се случи точно така, както е трябвало“, казва Хейли Бийбър за деня.

През май 2024 г. двамата обявяват, че са подновили обетите си на Хаваите. През август същата година се ражда синът им Джак Блус Бийбър.

Източници: People