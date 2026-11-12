Ан Хатауей на 44: от Анди Сакс до носителка на „Оскар“

Една реплика от сцената на „Оскар“-ите през 2013 г. събира в няколко думи пътя на Ан Хатауей дотогава. След като получава наградата за най-добра поддържаща женска роля за „Клетниците“, тя казва: „Беше мечта. И тя се сбъдна“. На 12 ноември 2026 г. американската актриса навършва 44 години.

Хатауей е родена през 1982 г. в Бруклин, Ню Йорк, и израства в Милбърн, Ню Джърси. Първият ѝ голям успех идва с ролята на Миа Термополис в „Дневниците на принцесата“ от 2001 г. Филмът я превръща в познато лице на младата публика и поставя началото на кариера, която постепенно се отдалечава от образите на приказни героини.

Анди Сакс я направи световноизвестна

През 2006 г. Хатауей играе Андреа „Анди“ Сакс в „Дяволът носи Прада“ на режисьора Дейвид Франкел. Нейната героиня е млада журналистка, попаднала в безмилостния свят на модното списание, където работи за властната главна редакторка Миранда Пристли, изпълнена от Мерил Стрийп.

Филмът се превръща в една от най-разпознаваемите ѝ роли, а екранното ѝ партньорство с Мерил Стрийп и Емили Блънт остава сред най-запомнящите се в популярното кино от първото десетилетие на XXI век. Образът на Анди Сакс продължава да бъде свързван с Хатауей дори години след премиерата.

Пътят към „Оскар“-а

Актрисата показва по-сериозен драматичен диапазон в „Рейчъл се омъжва“ на Джонатан Деми. За ролята си във филма от 2008 г. тя получава първата си номинация за „Оскар“ в категорията за най-добра актриса.

Четири години по-късно идва изпълнението, което ѝ носи статуетката. В „Клетниците“ на Том Хупър Хатауей играе Фантин - жена, принудена да се раздели с детето си и да премине през тежки изпитания. За ролята тя печели „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля на церемонията през 2013 г.

„Надявам се, че един ден нещастията на Фантин ще се срещат само в историите, а не и в реалния живот“, казва Хатауей в благодарствената си реч.

От супергеройско кино до космическа фантастика

През същата година, в която излиза „Клетниците“, Хатауей се появява и като Селина Кайл, позната като Жената-котка, в „Черният рицар: Възраждане“ на Кристофър Нолан. През 2014 г. тя отново работи с режисьора - този път в „Интерстелар“, където играе д-р Амелия Бранд, учен в експедиция, търсеща ново място за човечеството.

Филмографията ѝ включва още „Планината Броукбек“, „Алиса в страната на чудесата“, „Една любовна песен“, „Стажантката“ и „Бандитките на Оушън“. Хатауей е носителка и на награди „Златен глобус“, БАФТА и „Еми“.

През последните години тя продължава да работи както в авторски и драматични продукции, така и в големи студийни филми. След участието си в „Идеята за теб“ актрисата се завръща към ролята на Анди Сакс в продължението „Дяволът носи Прада 2“ - знак, че един от най-популярните образи в кариерата ѝ все още има място в настоящето.

Източници: usmagazine.com, oscars.org, the-independent.com