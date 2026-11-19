На 19 ноември Джоди Фостър навършва 64 години. Повече от шест десетилетия след първата си поява пред камера актрисата продължава да сменя жанрове и роли – от детска звезда и драматична изпълнителка до режисьор и глас на анимационен злодей.

Родена е през 1962 г. в Лос Анджелис с името Алисия Кристиан Фостър. Започва професионалния си път на три години с телевизионна реклама, а първият ѝ филм е „Наполеон и Саманта“ от 1972 г. На 13 години получава роля, която променя кариерата ѝ – на Айрис в „Шофьор на такси“ на Мартин Скорсезе. Изпълнението ѝ носи номинация за „Оскар“ за поддържаща женска роля, когато е на 14 години.

Двата „Оскар“-а идват преди 30-годишна възраст

Фостър печели първата си награда „Оскар“ за главната роля в драмата „Обвиняемата“ през 1989 г. Във филма тя играе жена, която търси справедливост след сексуално насилие. Четири години по-късно получава втория си „Оскар“ за превъплъщението си в агент Кларис Старлинг в „Мълчанието на агнетата“.

Трилърът на Джонатан Деми се превръща в един от редките филми, спечелили петте водещи награди на Академията – за най-добър филм, режисура, сценарий, актьор и актриса. Фостър е отличена заедно с Антъни Хопкинс, който играе Ханибал Лектър.

Сред по-късните ѝ запомнящи се роли са участията в „Контакт“, „Паник стая“, „Вътрешен човек“, „Нел“, „Маверик“ и „Мавританеца“. Освен актриса Фостър е и режисьор. Дебютира зад камера с „Малкият човек Тейт“ през 1991 г., а след това снима „У дома за празниците“ и „Парите на всяка цена“.

Нови роли на 63 и 64 години

През 2024 г. Фостър спечели „Златен глобус“ за ролята си в сериала „Истински детектив: Нощна страна“. Отличието дойде след номинация за „Оскар“ за поддържаща женска роля за „Наяд“ – филм за плувкинята Даяна Наяд, изиграна от Анет Бенинг.

През 2026 г. актрисата пое първата си главна роля на френски език във филма „Личен живот“. В него тя играе психоаналитичка, която започва да се съмнява в обстоятелствата около смъртта на своя пациентка. Асошиейтед прес определи изпълнението ѝ като център на историята за професионалистка, чиято увереност постепенно се разклаща.

Същата година Фостър се завръща и към анимацията с „Hexed“ на Disney, където озвучава кралица Селест. „Това е нещо, което винаги съм искала да направя, но никога не ми се е случвало“, казва тя пред ABC News за ролята на злодей. Филмът проследява връзката между майка и дъщеря, попаднали в свят на магия, и излиза по кината в Съединените щати на 25 ноември 2026 г.

Така рожденият ден на Джоди Фостър идва не като равносметка за отминала кариера, а в момент, когато тя продължава да избира различни езици, жанрове и роли – от Кларис Старлинг до кралица Селест.

Източници: abcnews.com, apnews.com, theguardian.com