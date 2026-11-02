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Тайните мемоари на Доли Партън са продадени за 13 млн. долара
  Тема: Известни личности

Тайните мемоари на Доли Партън са продадени за 13 млн. долара

2 Ноември, 2026 16:31 534 5

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  • автобиография-
  • книга-
  • кънтри певица

Grand Central Publishing е спечелила правата след наддаване между издателства

Тайните мемоари на Доли Партън са продадени за 13 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неиздадени мемоари на Доли Партън са продадени на Grand Central Publishing за съобщаваните 13 милиона долара. Сделката е била сключена след интензивно наддаване между издателства, съобщава Page Six.

Книгата е предложена чрез литературната агенция Folio Literary Management, която е представлявала Партън и при издаването на „Songteller: My Life in Lyrics“. Според източници, цитирани от Page Six, наддаването е стигнало до оферта от 12 милиона долара, в която някои издатели не са повярвали.

„Никой не им повярва, затова всички спряха да наддават и Folio се върна при редакторите“, казват източници пред изданието.

След това Grand Central Publishing е подобрила предложението си и е спечелила правата върху книгата. Няколко източници посочват крайната стойност от 13 милиона долара. Друг източник обаче твърди, че действителната парична сума може да е по-ниска, но договорът предвижда необичайно разпределение на приходите от авторски права в съотношение 50 на 50.

Към момента не е обявено кога са написани мемоарите, нито какъв период от живота на певицата ще обхващат. Не е посочена и дата за публикуването им.

Мениджърът Дани Ноцел заяви след смъртта на Доли Партън, че тя е продължила да работи по различни проекти до края на живота си.

„Доли работеше до деня, в който почина. Тя обичаше да вижда как мечтите ѝ се превръщат в реалност и знаеше, че работата ѝ носи радост на хората“, каза Ноцел.

По думите му певицата е работила с внимателно подбран екип в продължение на години, за да създаде план за проекти, които да бъдат реализирани и след смъртта ѝ. Сред тях са неиздавана музика, книги, продукти, преживявания и рекламни кампании.

Ако сумата от 13 милиона долара бъде потвърдена, мемоарите ще се наредят сред най-скъпите сделки за книги на музикални звезди. Бритни Спиърс е получила съобщавани 15 милиона долара за „Жената в мен“, а договорът на Брус Спрингстийн за „Роден да тича“ е оценяван на 10 милиона долара. Ейми Шумър е получила 8 милиона долара за „Момичето с татуировката на кръста“, а Кийт Ричардс - 7 милиона долара за „Живот“.

Доли Партън почина през август на 80-годишна възраст след кратка битка с рак. Преди смъртта си тя оставаше активна в музиката, книгоиздаването и развитието на проекти, свързани с нейното име. Какво точно е оставила в неиздадените мемоари, ще стане ясно едва когато издателството обяви съдържанието и датата на премиерата.


САЩ
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  • 5 ееее брееее

    1 0 Отговор
    Престанете да ни тормозите с тая умрела овца

    17:25 02.11.2026