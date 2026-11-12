Рецепта на деня : Тиква с млечно-яйчен крем на фурна

Необходими продукти:
- тиква - 1 кг;
- захар за тиквата - 3 - 4 с.л. (60 - 80 г);
- масло - 50 г;
- прясно мляко - 1 л;
- яйца - 6 бр.;
- захар - 200 г;
- екстракт от ванилия - 1 с.л.;
- лимонова кора - 1 бр. лимон.
Начин на приготвяне:
Тиквата се обелва, почиства и нарязва на кубчета. Тавата се намазва с масло, след което парчетата се разпределят равномерно. Поръсват се със захар и върху тях се поставят малки парченца масло.
Първото печене е на 200 градуса и продължава около 20-25 минути. Целта е тиквата да омекне, да получи лек загар, а част от отделената течност да се изпари.
Млечно-яйченият крем се добавя след това
Докато тиквата се пече, яйцата се разбиват със 200 г захар с телена бъркалка. В рецептата е посочено сместа да не се разбива с миксер, за да не се образува прекалено много пяна.
Към яйцата се прибавят ваниловият екстракт и лимоновата кора. Налива се 1 литър затоплено прясно мляко, а всичко се разбърква, докато захарта се разтвори напълно.
Омекналата тиква се изважда от фурната и се залива равномерно с млечно-яйчената смес. Температурата се намалява на 170-180 градуса, а десертът се допича още 35-40 минути.
Кремът е готов, когато се стегне в съда и върху него се образува златисто-кафява коричка. След изпичането тиквата с млечно-яйчен крем трябва да изстине напълно на стайна температура, а след това да престои поне 2 часа в хладилник.
Общото време за приготвяне и печене е около 90 минути, без да се брои охлаждането. Посочената приблизителна хранителна стойност е 459 килокалории на порция.
Източници: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Даа
10:09 12.11.2026
3 Ах , Ах...
10:11 12.11.2026
4 Рецепта на деня : Тиква охранена в
10:20 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.