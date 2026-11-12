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Рецепта на деня : Тиква с млечно-яйчен крем на фурна
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня : Тиква с млечно-яйчен крем на фурна

12 Ноември, 2026 10:05 595 5

  • тиква-
  • млечно-яйчен крем-
  • десерт на фурна-
  • домашни рецепти

Десертът се приготвя на два етапа – първо се запича тиквата, а след това се залива с ароматен млечно-яйчен крем

Рецепта на деня : Тиква с млечно-яйчен крем на фурна - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиква - 1 кг;
  • захар за тиквата - 3 - 4 с.л. (60 - 80 г);
  • масло - 50 г;
  • прясно мляко - 1 л;
  • яйца - 6 бр.;
  • захар - 200 г;
  • екстракт от ванилия - 1 с.л.;
  • лимонова кора - 1 бр. лимон.

Начин на приготвяне:

Тиквата се обелва, почиства и нарязва на кубчета. Тавата се намазва с масло, след което парчетата се разпределят равномерно. Поръсват се със захар и върху тях се поставят малки парченца масло.

Първото печене е на 200 градуса и продължава около 20-25 минути. Целта е тиквата да омекне, да получи лек загар, а част от отделената течност да се изпари.

Млечно-яйченият крем се добавя след това

Докато тиквата се пече, яйцата се разбиват със 200 г захар с телена бъркалка. В рецептата е посочено сместа да не се разбива с миксер, за да не се образува прекалено много пяна.

Към яйцата се прибавят ваниловият екстракт и лимоновата кора. Налива се 1 литър затоплено прясно мляко, а всичко се разбърква, докато захарта се разтвори напълно.

Омекналата тиква се изважда от фурната и се залива равномерно с млечно-яйчената смес. Температурата се намалява на 170-180 градуса, а десертът се допича още 35-40 минути.

Кремът е готов, когато се стегне в съда и върху него се образува златисто-кафява коричка. След изпичането тиквата с млечно-яйчен крем трябва да изстине напълно на стайна температура, а след това да престои поне 2 часа в хладилник.

Общото време за приготвяне и печене е около 90 минути, без да се брои охлаждането. Посочената приблизителна хранителна стойност е 459 килокалории на порция.

Източници: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Даа

    8 1 Отговор
    Стига с тия Тикви! Една такава Тиква, изцапа цяла България!

    10:09 12.11.2026

  • 3 Ах , Ах...

    1 1 Отговор
    Като започнеш да даваш такива интересни препоръки, и веднага хуквам да разбия млечно - яйчения крем!

    10:11 12.11.2026

  • 4 Рецепта на деня : Тиква охранена в

    5 1 Отговор
    изпечена в чекмедже гарнирана с купюри п0 500€

    10:20 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.