Необходими продукти:
- червено цвекло - 300 г
- моркови - 300 г
- тиквички - 250 г
- домати - 400 г
- зехтин - 2 с.л.
- сол - 1 ч.л.
- червен пипер - 1/2 ч.л.
- черен пипер - 1/4 ч.л.
За чесновия сос:
- цедено кисело мляко - 200 г
- чесън - 1 скилидка
- лайм - 1/2 бр.
- сол - 1 щипка
- магданоз - 10 г
Начин на приготвяне:
Цвеклото, морковите и тиквичките се нарязват на много тънки кръгчета, най-добре с мандолина. Доматите се режат на кръгчета с дебелина около 3 милиметра. Те се подреждат между листове кухненска хартия и се притискат внимателно, за да се отстрани част от влагата.
Печене на ниска температура
Фурната се загрява на 110 градуса с вентилатор. Зеленчуците се разпределят по вид в отделни тави, покрити с хартия за печене. Подреждат се на един пласт, без парчетата да се застъпват, след което се намазват съвсем леко с общо 2 супени лъжици зехтин.
Морковите и тиквичките се поръсват с червен пипер, а всички зеленчуци се овкусяват със сол и черен пипер. Тиквичките се пекат около 50-70 минути, морковите и цвеклото - 70-90 минути, а доматите - 100-120 минути. Тавите се завъртат, а зеленчуците се обръщат през около 30 минути.
Готовите парчета се изваждат поетапно, когато са сухи, леко нагънати и хрупкави по краищата. Времето може да се различава според дебелината на резените и количеството влага в зеленчуците.
Чеснов сос и съхранение
За соса се смесват 200 грама цедено кисело мляко, една счукана скилидка чесън, една чаена лъжичка сок от лайм и щипка сол. Сместа се разбърква до гладкост и при нужда се добавя още малко сок от лайм.
След изваждането чипсът се оставя върху решетка за 10 минути. При охлаждането парчетата стават по-хрупкави. Поднасят се в широко плато с чесновия сос в средата и пресен магданоз отстрани.
Източник: recepti.gotvach.bg
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