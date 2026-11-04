Рецепта на деня: Мляко с ориз и круши

Необходими продукти:
- ориз - 150 г
- прясно мляко - 1 л
- вода - 300 мл
- круши - 300 г
- захар - 100 г
- краве масло - 20 г
- ванилия - 1 ч.л.
- канела - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Оризът се измива няколко пъти със студена вода, докато тя стане почти прозрачна. След това се поставя в тенджера с водата и се вари на умерен огън около 8-10 минути. През това време трябва да поеме почти цялата течност, а разбъркването от време на време не позволява да залепне по дъното.
Млякото се затопля отделно, без да завира, и се прибавя постепенно към ориза. Сместа се готви на слаб огън още 25-30 минути. Разбъркването е особено важно към края, когато десертът започва да се сгъстява и да придобива кремообразна текстура.
Когато оризът омекне, се добавят 80 г от общо 100 г захар и една чаена лъжичка ванилия. Млякото с ориз се вари още 3-4 минути. Добре е сместа да остане малко по-течна, защото продължава да се сгъстява, след като бъде свалена от котлона.
Крушите завършват десерта
Крушите се обелват, почистват се от семенната част и се нарязват на едри резени. В тиган се разтопяват 20 г краве масло, добавят се останалите 20 г захар и плодовете. Те се готвят 4-5 минути и се обръщат внимателно, за да омекнат, без да се разпаднат.
Готовото мляко с ориз се разпределя в четири купички. Отгоре се подреждат топлите круши, а десертът се полива с останалия в тигана сироп. Половин чаена лъжичка канела се добавя непосредствено преди сервиране.
Източник: recepti.gotvach.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.