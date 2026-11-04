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Рецепта на деня: Мляко с ориз и круши
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Мляко с ориз и круши

4 Ноември, 2026 10:05 526 1

  • мляко с ориз-
  • десерти-
  • круши-
  • домашни рецепти

Кремообразният сутляш се поднася с топли круши, лек карамелен сироп и канела

Рецепта на деня: Мляко с ориз и круши - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • ориз - 150 г
  • прясно мляко - 1 л
  • вода - 300 мл
  • круши - 300 г
  • захар - 100 г
  • краве масло - 20 г
  • ванилия - 1 ч.л.
  • канела - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Оризът се измива няколко пъти със студена вода, докато тя стане почти прозрачна. След това се поставя в тенджера с водата и се вари на умерен огън около 8-10 минути. През това време трябва да поеме почти цялата течност, а разбъркването от време на време не позволява да залепне по дъното.

Млякото се затопля отделно, без да завира, и се прибавя постепенно към ориза. Сместа се готви на слаб огън още 25-30 минути. Разбъркването е особено важно към края, когато десертът започва да се сгъстява и да придобива кремообразна текстура.

Когато оризът омекне, се добавят 80 г от общо 100 г захар и една чаена лъжичка ванилия. Млякото с ориз се вари още 3-4 минути. Добре е сместа да остане малко по-течна, защото продължава да се сгъстява, след като бъде свалена от котлона.

Крушите завършват десерта

Крушите се обелват, почистват се от семенната част и се нарязват на едри резени. В тиган се разтопяват 20 г краве масло, добавят се останалите 20 г захар и плодовете. Те се готвят 4-5 минути и се обръщат внимателно, за да омекнат, без да се разпаднат.

Готовото мляко с ориз се разпределя в четири купички. Отгоре се подреждат топлите круши, а десертът се полива с останалия в тигана сироп. Половин чаена лъжичка канела се добавя непосредствено преди сервиране.

Източник: recepti.gotvach.bg


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