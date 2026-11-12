Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Любопитно »
Крадци нахлуха в дома на Крис Хемсуърт, откраднати са три коли
  Тема: Известни личности

Крадци нахлуха в дома на Крис Хемсуърт, откраднати са три коли

12 Ноември, 2026 12:01 644 0

  • крис хемсуърт-
  • елза патаки-
  • кражба-
  • влизане с взлом-
  • австралия-
  • дом

Полицията на Нов Южен Уелс разследва проникването в имота на актьора и съпругата му Елза Патаки в Броукън Хед

Крадци нахлуха в дома на Крис Хемсуърт, откраднати са три коли - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Три автомобила са били откраднати от дома на австралийския актьор Крис Хемсуърт и съпругата му Елза Патаки в Броукън Хед, южно от Байрън Бей. Полицията на Нов Южен Уелс е потвърдила, че е започнала разследване на проникването.

Кражбата е извършена в ранните часове на сряда. По данни на източник, близък до семейството, Патаки се е събудила около 2:00 часа, след като чула кучетата да лаят. По-късно тя прегледала записите от охранителните камери и видяла четирима мъже с маски.

Сигналът до полицията е подаден от двойката около 7:30 часа. Засега е потвърдено, че от имота са изчезнали три автомобила. Не са съобщени данни за задържани или за установена самоличност на заподозрени.

Случаят се разследва от полицията на Нов Южен Уелс. Органите на реда не са оповестили допълнителни подробности за начина, по който извършителите са проникнали в имота, нито за стойността на откраднатите автомобили.

Крис Хемсуърт и Елза Патаки живеят в района на Байрън Бей със семейството си. Хемсуърт е известен най-вече с ролята си на Тор във филмите на „Марвел“, а Патаки е испанска актриса и модел.

На този етап полицията продължава да изяснява обстоятелствата около кражбата и да установява самоличността на четиримата мъже, заснети от камерите.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ