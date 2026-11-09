Роби Уилямс показа напомпани мускули преди да излезе на сцената (СНИМКА)

Роби Уилямс изненада феновете си в мрежата с кадър без риза от гримьорната си преди участието си на Melbourne Cup във Флемингтън. 52-годишният певец позира с черни дънки и бейзболна шапка, като показа татуираните си ръце, гърди и стегната физика.
Към снимката той написа: „Развълнуван съм да се върна в Австралия. Ще се видим довечера в Аделаида“.
"Изглеждаш невероятно, Роби", "Страхотна форма!", "Горещо!", гласяха част от коментарите към кадъра на певеца, като мнозина го поздравиха не само на перфектната форма, но и за постоянството и дисциплината, с които я е постигнал.
Роби Уилямс беше водещият изпълнител в програмата на Melbourne Cup. Преди надбягването той излезе на сцената за около 15 минути и изпълни едни от най-популярните си песни, сред които Feel, Rock DJ и Angels.
След края на състезанието певецът се върна за по-дълъг концерт на сцената The Elms Live Stage. Второто му изпълнение продължи повече от 75 минути и включваше както негови хитове, така и кавърверсии на Land of 1000 Dances и Ain't That a Kick in the Head.
След участието си във Флемингтън Роби Уилямс започна австралийската част от BRITPOP World Tour с концерт на Adelaide Oval на 7 ноември.
Предстоят му концерти в Мелбърн, Сидни, Нюкасъл и Бризбейн. След това турнето продължава в Нова Зеландия с участия в Окланд и Крайстчърч, където е насрочен последният от обявените концерти на 28 ноември.
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17:39 09.11.2026