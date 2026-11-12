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Пийт Дейвидсън плати 6-цифрена сума за махането на татуировките и призна: Брутално е!
  Тема: Известни личности

Пийт Дейвидсън плати 6-цифрена сума за махането на татуировките и призна: Брутално е!

12 Ноември, 2026 19:01 341 4

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Актьорът е похарчил 200 000 долара до тук, но казва, че те може и да не се заличат напълно

Пийт Дейвидсън плати 6-цифрена сума за махането на татуировките и призна: Брутално е! - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пийт Дейвидсън разкри, че от шест месеца носи само пуловери, докато продължава да премахва почти всичките си татуировки. Актьорът говори за процедурата на премиерата на „Как да ограбиш банка“ в Ню Йорк и я определи с думите: „Брутално е“.

„Не знаеш какво се случва под тях“, пошегува се Дейвидсън, визирайки различните етапи, през които преминава кожата между отделните процедури. По думите му татуировките почти са изчезнали, но той добави с ирония, че „никога не знаеш, може да се върнат“.

Пийт Дейвидсън започва премахването на мастилото през 2020 г. и е похарчил около 200 000 долара за многогодишния процес. Преди това по ръцете, гърдите и тялото му има приблизително 200 татуировки, но сега той възнамерява да запази само две или три.

През януари 2025 г. актьорът обясни пред Джими Фалън, че процедурата е по-болезнена от самото татуиране. „Изгарят слой от кожата, след което тя трябва да заздравява шест до осем седмици. И после трябва да го направиш още около 12 пъти“, разказва бившият годеник на Ариана Гранде.

Тогава той описва решението си като опит да започне „на чисто“ и казва, че иска да бъде по-зрял. Пийт Дейвидсън свързва старите си татуировки с период, в който е бил „тъжно момче“, и предупреждава хората да обмислят внимателно решенията си, преди да се татуират.

Нова татуировка въпреки премахването

Докато по-голямата част от старите рисунки избледнява, през април комедиантът показва нова татуировка с името на дъщеря си Скоти, разположена вертикално край слепоочието му. Детето е родено през декември 2025 г. от връзката му с Елси Хюит.

Актьорът започва да премахва татуировките и заради кариерата си. В предишно интервю той разказва, че за някои роли е прекарвал до три часа в гримьорната, докато мастилото бъде покрито. Сред старите му татуировки са били посвещения към Ариана Гранде, Ким Кардашиян и Кази Дейвид.

Дейвидсън не посочва конкретен срок за края на процедурата. Засега той продължава лечението на кожата и оставя отворена възможността част от мастилото да остане или дори да се появи отново.


САЩ
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