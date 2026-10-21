Осъдиха бивш актьор на Disney за измама със злато за $2 млн долара

Бившият актьор на Disney Ерик фон Детен и компанията Rosland Capital са ответници по граждански иск, заведен от възрастна семейна двойка, която твърди, че е била подведена да вложи над 2 милиона долара в златни монети с много по-ниска стойност. Искът е подаден през май 2026 г. в Лосанджелиския окръжен съд. Твърденията не са доказани с окончателно съдебно решение.

Ищците, съответно на 85 и 97 години, заявяват, че са платили 2 146 958,22 долара за монети, чиято приблизителна стойност е била 1 360 925 долара. Според документите разликата от над 780 000 долара е била установена едва след прехвърлянето на пенсионните им спестявания в златна индивидуална пенсионна сметка.

Семейството твърди, че се е свързало с Rosland Capital след телевизионни реклами, представящи златото и други благородни метали като защита срещу инфлация, политическа нестабилност и обезценяване на долара. В иска се посочва, че рекламите са били насочени в значителна степен към възрастни хора.

Когато поискали да разговарят с най-добрия консултант на компанията, те били насочени към фон Детен, който работел като представител по сметки. Двойката твърди, че ясно му е казала, че никога не е инвестирала в злато и почти не познава пазара на благородни метали.

„Те бяха много ясни пред фон Детен, че никога не са инвестирали в злато или други благородни метали“, се посочва в иска.

Според твърденията на ищците актьорът ги е уверил, че познава инвестициите в благородни метали и специализираните пенсионни сметки. Те заявяват, че са му се доверили и по негова препоръка са прехвърлили всички средства от традиционните си IRA сметки.

След изразходването на пенсионните средства двойката твърди, че Ерик фон Детен я е убедил да инвестира допълнителни 114 000 долара чрез семеен тръст. В иска са посочени твърдения за финансово насилие над възрастни хора, измама, нарушение на доверителни задължения и неправомерно присвояване.

Rosland Capital е подала молба за защита от банкрут през юли 2026 г. Това обстоятелство усложнява възможността на ищците да възстановят средствата си, но не представлява съдебно решение по самите обвинения.

Представители на фон Детен не са били открити за коментар от Los Angeles Times. Към публикуването на информацията няма данни съдът да се е произнесъл по същество по твърденията на двойката.

Ерик фон Детен стана известен през 90-те години с участието си във филмите „Бринк!“ и „Дневниците на принцесата“, както и в телевизионния сериал „So Weird“. Той озвучава Сид в „Играта на играчките 3“ от 2010 г., след като изпълнява същата роля и в оригиналния филм от 1995 г.

През 2018 г. фон Детен се присъединява към Rosland Capital. Искът срещу него и компанията предстои да бъде разгледан по граждански ред.