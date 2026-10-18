Зак Ефрон на 39: от тийнейджърски идол до актьор с амбициозни роли

Закари Дейвид Александър Ефрон, познат на публиката като Зак Ефрон, е роден на 18 октомври 1987 г. в Сан Луис Обиспо, Калифорния. Израства в сравнително обикновено семейство - баща му Дейвид работи като инженер, а майка му Старла е административен служител. Още като дете той проявява интерес към пеенето, актьорството и сценичните изкуства. Родителите му забелязват таланта му и го насърчават да посещава уроци по пеене и актьорско майсторство.

Преди да се превърне в международна звезда, Ефрон натрупва опит в телевизионни продукции. Появява се в сериалите „Светулка“ (Firefly), „Спешно отделение“ (ER) и „От местопрестъплението: Маями“ (CSI: Miami). По-значима ранна роля получава в Summerland, където играе Камерън Бейл. Тези участия му помагат постепенно да се подготви за големия пробив.

„Училищен мюзикъл“ променя всичко

През 2006 г. Disney Channel представя „Училищен мюзикъл“ (High School Musical), който превръща младия актьор в сензация. В ролята на Трой Болтън – популярен ученик и баскетболист, откриващ любовта си към музиката – Ефрон печели милиони почитатели. Песните от саундтрака стават любими на цяло поколение, а успехът води до още две продукции: High School Musical 2 през 2007 г. и High School Musical 3: Senior Year през 2008 г. Последният филм излиза по кината и затвърждава позицията му сред най-популярните млади звезди на своето време.

За много фенове Ефрон се превръща в символ на първата любов, тийнейджърските мечти и безгрижните години. Славата обаче носи и предизвикателство - да докаже, че може да бъде много повече от героя, с когото публиката го свързва.

Актьорът постепенно променя посоката на кариерата си. През 2007 г. участва в „Лак за коса“ (Hairspray) като Линк Ларкин, където отново демонстрира музикалните си умения в мащабна холивудска продукция. През 2009 г. се снима в комедията „Отново на 17“ (17 Again) заедно с Матю Пери. Филмът разказва за мъж, който получава възможност да се върне в тялото на 17-годишното си аз и да погледне по различен начин на решенията си в живота.

През следващите години Ефрон се изявява в различни жанрове, включително романтични драми, комедии и криминални продукции. Сред познатите му заглавия са „Винаги в сърцето ми“ (Charlie St. Cloud), „Късметът на Логан“ (The Lucky One), „Влюбени съседи“ (Neighbors) и „Дядо на ужасите“ (Dirty Grandpa).

От музикалната сцена до ролята на сериен убиец

През 2017 г. Ефрон участва в „Най-великият шоумен“ (The Greatest Showman) заедно с Хю Джакман, Мишел Уилямс и Зендая. Той играе Филип Карлайл – млад артист, който се присъединява към света на шоумена Финиъс Тейлър Барнъм. Филмът се превръща в международен успех, а музиката му придобива широка популярност. Екранната романтична история между героя на Ефрон и персонажа на Зендая също привлича значително внимание.

Две години по-късно актьорът предприема по-различна стъпка, като влиза в ролята на Тед Бънди в криминалната драма Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Образът на американския сериен убиец рязко се различава от предишните му романтични и комедийни герои. Ефрон трябва да представи човек, чиято външна привлекателност прикрива жестока същност. Филмът насочва вниманието към опасността да съдим за хората единствено по външния им вид.

През 2023 г. актьорът участва в биографичната спортна драма „Железният нокът“ (The Iron Claw), посветена на трагичната история на кеч фамилията фон Ерих. Той изпълнява ролята на Кевин фон Ерих – професионален кечист, който се опитва да намери своя път в семейство, белязано от високи очаквания, загуби и тежки изпитания. За ролята Ефрон преминава през сериозна физическа трансформация. Филмът получава положителни отзиви, а изпълнението му се превръща в едно от най-обсъжданите в кариерата му.

Награди и признание

През годините Зак Ефрон печели отличия от MTV Movie Awards, Teen Choice Awards и People's Choice Awards. През 2021 г. получава дневна награда „Еми“ за работата си като водещ на документалната поредица Down to Earth with Zac Efron.

През декември 2023 г. актьорът е удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Отличието отбелязва кариерата му и развитието му отвъд първоначалния образ, с който става известен.

Връзката с Ванеса Хъджънс

Най-известната романтична история на Ефрон е връзката му с актрисата Ванеса Хъджънс. Двамата се запознават през 2005 г. по време на кастингите за „Училищен мюзикъл“, където играят Трой и Габриела - млади хора, които откриват общата си страст към музиката. Извън снимачната площадка между тях също възникват чувства.

Връзката им продължава приблизително пет години - от 2005 до 2010 г. През този период двамата са сред най-коментираните млади двойки в Холивуд, а почитателите им следят публичните им появи. Историята им напомня на романса от филмите, но в крайна сметка двамата поемат по различни пътища. Раздялата разочарова много фенове, които се надяват любимата им екранна двойка да остане заедно и в реалния живот.

След това Ефрон е свързван с няколко популярни жени, сред които актрисата Лили Колинс, моделът Сами Миро и актрисата Мишел Родригес.

От пробива с „Училищен мюзикъл“ до по-сериозните драматични роли Зак Ефрон постепенно разширява актьорския си диапазон. Кариерата му показва стремеж да експериментира с различни жанрове и да се освободи от ограниченията на първоначалния си екранен образ.

Източник: Edna.bg.