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Новият Джеймс Бонд се издал след няколко питиета?
  Тема: Известни личности

Новият Джеймс Бонд се издал след няколко питиета?

6 Ноември, 2026 15:59 887 9

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  • актьор

Актьор от „Golden Boy“ твърди, че звездата вече е признала за ролята, но официално потвърждение няма

Новият Джеймс Бонд се издал след няколко питиета? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джош О’Конър може да е избраният актьор за ролята на следващия Джеймс Бонд, но засега това остава непотвърдено твърдение. Актьор от екипа на сценичния проект „Golden Boy“ е заявил, че О’Конър лично му е признал, че е получил ролята.

Историята е разказана пред британския таблоид „Сън“ от анонимен източник, който твърди, че се е срещнал с актьора от „Golden Boy“ в лондонския пъб The French House. Според разказа разговорът започнал случайно, след като двамата били разпознати от посетители.

„Изведнъж, след няколко чаши бира, той изтърси, че Джош е следващият Джеймс Бонд“, твърди източникът.

Новият Джеймс Бонд се издал след няколко питиета?

По думите му събеседникът бил „категоричен“, че именно 36-годишният О’Конър ще поеме ролята. Той също така твърдял, че актьорът му е доверил новината по време на празненство за края на постановката „Golden Boy“, след като спектакълът приключил на Хелоуин.

Твърдението не е потвърдено нито от О’Конър, нито от Amazon MGM Studios и EON Productions. Към момента няма официално съобщение кой ще наследи Даниел Крейг.

В интервю за Би Би Си самият Джош О’Конър коментира спекулациите около името си, без да потвърди, че е получил ролята. Той заявява, че е „много поласкан“ да бъде сред актьорите, обсъждани за образа на британския таен агент.

„Това е изключително странен момент, в който трябва да се ощипя. Дори самото ми споменаване в едно изречение с тази роля и това, че съм разглеждан за нея, е необикновено“, казва актьорът.

О’Конър допълва, че не може да каже повече, защото се страхува, че „няма какво да добави“ отвъд това. По-рано Variety и „Индипендънт“ също го посочиха сред имената, които са в надпреварата за ролята, като съобщиха, че кастингът продължава.

Сред споменаваните имена са още Джейкъб Елорди, Джак Лоудън и Калъм Търнър. Според наличната информация се провеждат екранни проби, но нито един от актьорите не е обявен официално за новия Бонд.

Следващият филм от поредицата е известен неофициално като „Bond 26“. Продукцията ще бъде разработена от Amazon MGM Studios и се очаква да излезе през 2028 г., макар точна премиерна дата да няма.

Даниел Крейг се оттегли от ролята след „Смъртта може да почака“ през 2021 г. О’Конър стана широко известен с превъплъщението си в младия крал Чарлз III в сериала „Короната“, за което през 2021 г. спечели награда „Еми“. Последната му голяма филмова роля е на доктор Даниел Келнър в научнофантастичния трилър „Денят на истината“.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Досущ Веждичката. И той беше така.🤣

    16:00 06.11.2026

  • 2 Роджър Мур 007 ⛷️

    5 0 Отговор
    Епа добре, бял е

    16:02 06.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор
    Ама НЕ трябваше ли да е НЕмъж, НЕбял, НЕхетеросексуален🤔

    16:03 06.11.2026

  • 4 Странно

    4 0 Отговор
    Избрали са бледолик. Но никога не е късно да го заменят с......

    16:04 06.11.2026

  • 5 Кнопа

    4 0 Отговор
    А какъв е смисъла от Бонд, когато имаш АИ!? Ще заложиш на ЕНвидия видео ускорители и Клауде модел да ти пробие и намери информация или на секси чичак със БМВ/Астон Мартин/Ягуар и малко пищаче(Валтер ППК) да преспи с жената на врага, за да научи информацията!? 🤔

    16:06 06.11.2026

  • 6 МОНА ЛИСА

    2 0 Отговор
    ПЪК Я МИСЛЕХ
    ЧЕ ЩЕ Е МООРГЪН ФРИЙМЕН...

    Коментиран от #7, #8

    16:09 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атина Паднала

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "МОНА ЛИСА":

    А пък аз си мислех че ще в веждичката ама той е зает сега и не говори.

    16:29 06.11.2026

  • 9 Претсел

    1 0 Отговор
    Прилича на изпаднало студентче. Не е подходящ за ролята.

    16:29 06.11.2026