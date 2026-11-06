Новият Джеймс Бонд се издал след няколко питиета?

Джош О’Конър може да е избраният актьор за ролята на следващия Джеймс Бонд, но засега това остава непотвърдено твърдение. Актьор от екипа на сценичния проект „Golden Boy“ е заявил, че О’Конър лично му е признал, че е получил ролята.

Историята е разказана пред британския таблоид „Сън“ от анонимен източник, който твърди, че се е срещнал с актьора от „Golden Boy“ в лондонския пъб The French House. Според разказа разговорът започнал случайно, след като двамата били разпознати от посетители.

„Изведнъж, след няколко чаши бира, той изтърси, че Джош е следващият Джеймс Бонд“, твърди източникът.

По думите му събеседникът бил „категоричен“, че именно 36-годишният О’Конър ще поеме ролята. Той също така твърдял, че актьорът му е доверил новината по време на празненство за края на постановката „Golden Boy“, след като спектакълът приключил на Хелоуин.

Твърдението не е потвърдено нито от О’Конър, нито от Amazon MGM Studios и EON Productions. Към момента няма официално съобщение кой ще наследи Даниел Крейг.

В интервю за Би Би Си самият Джош О’Конър коментира спекулациите около името си, без да потвърди, че е получил ролята. Той заявява, че е „много поласкан“ да бъде сред актьорите, обсъждани за образа на британския таен агент.

„Това е изключително странен момент, в който трябва да се ощипя. Дори самото ми споменаване в едно изречение с тази роля и това, че съм разглеждан за нея, е необикновено“, казва актьорът.

О’Конър допълва, че не може да каже повече, защото се страхува, че „няма какво да добави“ отвъд това. По-рано Variety и „Индипендънт“ също го посочиха сред имената, които са в надпреварата за ролята, като съобщиха, че кастингът продължава.

Сред споменаваните имена са още Джейкъб Елорди, Джак Лоудън и Калъм Търнър. Според наличната информация се провеждат екранни проби, но нито един от актьорите не е обявен официално за новия Бонд.

Следващият филм от поредицата е известен неофициално като „Bond 26“. Продукцията ще бъде разработена от Amazon MGM Studios и се очаква да излезе през 2028 г., макар точна премиерна дата да няма.

Даниел Крейг се оттегли от ролята след „Смъртта може да почака“ през 2021 г. О’Конър стана широко известен с превъплъщението си в младия крал Чарлз III в сериала „Короната“, за което през 2021 г. спечели награда „Еми“. Последната му голяма филмова роля е на доктор Даниел Келнър в научнофантастичния трилър „Денят на истината“.