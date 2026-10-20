Дженифър Лопес има "неангажираща" връзка с по-младия си колега Брет Голдстийн

Дженифър Лопес и британският актьор Брет Голдстийн отново са в центъра на слухове за романтична връзка. 57-годишната певица и актриса и 46-годишната звезда от сериала Ted Lasso, които си партнират във филма Office Romance, се срещат без сериозни ангажименти на този етап, твърди източник на Page Six.

Новите твърдения се появиха след поредица от общи публични изяви на Дженифър Лопес и Брет Голдстийн и продължителни спекулации около отношенията им извън снимачната площадка.

Според източника двамата имат сходен начин на живот и обичат да посещават ресторанти, партита и светски събития. Той направи и сравнение с бившия съпруг на Лопес, актьора и режисьор Бен Афлек, който често изглеждаше видимо некомфортно по време на публичните им появи.

Допълнително внимание привлече скорошната поява на Дженифър Лопес и Брет Голдстийн на парти на мениджър на таланти в Лос Анджелис на 16 октомври. Според публикациите двамата са пристигнали и напуснали с един и същ автомобил, макар да са влезли на събитието поотделно.

Слуховете около двете холивудски звезди не са нови. Те се засилиха покрай промоцията на романтичната комедия Office Romance, в която Лопес и Голдстийн играят работохолици, започващи тайна връзка на работното място.

По време на премиерата на филма в Лос Анджелис през май британският актьор оцени екранната си целувка с Дженифър Лопес с „12 от 10“. По-рано самата певица беше определила Голдстийн като най-добрия партньор за целувки, с когото е работила.

Джей Ло направи коментара още през октомври 2025 г. в предаването Watch What Happens Live. На премиерата на Office Romance носителят на награда „Еми“ Брет Голдстийн отвърна на комплимента и заяви, че високата оценка от колежката му го е накарала да се почувства „по-добре, отколкото след спечелването на „Еми“.

Поведението на двамата на червения килим също предизвика множество коментари в социалните мрежи, където почитатели започнаха да предполагат, че отношенията им може да са повече от професионални.

Спекулациите започнаха още по време на работата по филма. Източници, цитирани от британски медии, твърдяха, че Дженифър Лопес и Брет Голдстийн са демонстрирали силна химия на снимачната площадка, прекарвали са много време заедно и често са се шегували.

Друг източник твърди, че близостта им е направила впечатление и по време на партито след приключването на снимките.

Самите актьори обаче по-рано категорично отрекоха да имат романтична връзка. В интервю за Today, дадено по време на промоцията на филма, Дженифър Лопес заяви, че почти всеки път, когато бъде видяна с мъж или работи с някого, започват спекулации, че двамата са двойка.

Брет Голдстийн се пошегува, че е достатъчно човек просто да застане близо до Лопес, за да се появят подобни слухове. На директния въпрос дали се срещат извън снимачната площадка и двамата тогава отговориха отрицателно. Голстийн обаче не крие, че между тях бързо се е създала силна професионална връзка. По думите му химията помежду им се е появила още при първата им среща по видеовръзка.

Двамата са били забелязвани заедно и извън промоционалните ангажименти около филма. През септември 2024 г. те посетиха постановката Oh, Mary! на Бродуей, където гледаха изпълнението на своята колежка Бети Гилпин.

Новите твърдения за личния живот на Дженифър Лопес идват след края на брака ѝ с холивудския актьор и режисьор Бен Афлек. Двамата сключиха брак в Лас Вегас през юли 2022 г., а месец по-късно организираха по-голяма церемония в имението на Афлек в щата Джорджия. Лопес подаде молба за развод през 2024 г. след две години брак.

Това беше четвъртият брак на американската певица и актриса. Преди Бен Афлек тя беше омъжена за Охани Ноа, танцьора Крис Джъд и певеца Марк Антъни. От брака си с Марк Антъни Дженифър Лопес има близнаци, родени през 2008 г.

Брет Голдстийн, познат най-вече с ролята на Рой Кент в хитовия сериал Ted Lasso, според публично известната информация е необвързан след раздялата си с актрисата Бет Райланс през 2022 г.

Засега нито Дженифър Лопес, нито Брет Голдстийн са потвърдили новите твърдения, че отношенията им са прераснали в романтична връзка.