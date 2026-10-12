Скарлет Йохансон показа татуировките си в секси червена рокля (СНИМКА)

Скарлет Йохансон се появи на червения килим в Лондон с дълга червена рокля, която остави открит гърба ѝ и показа големите ѝ татуировки на рози и агне. Актрисата присъства на премиерата на криминалната драма „Paper Tiger“ на 10 октомври, като позира заедно с колегата си Адам Драйвър.
Събитието беше част от 70-ия Лондонски филмов фестивал. Йохансон, която е на 41 години, избра рокля по поръчка на Prada с набрани детайли, широки презрамки и дълъг силует. Към визията си тя добави ефектно колие на Barron London, а русата ѝ коса беше оформена в къс боб.
Татуировките останаха във фокуса
Отвореният гръб на роклята насочи вниманието към мастилените изображения върху кожата на актрисата. Според Parade сред тях се виждат рози и агне. Татуировките са сред най-разпознаваемите елементи от личния стил на Йохансон, но рядко са толкова ясно видими на официална поява.
Йохансон и Драйвър отново са екранни партньори
„Paper Tiger“ е написан и режисиран от Джеймс Грей. В криминалната драма участват още Майлс Телър, а историята проследява двама братя, въвлечени в опасна схема, свързана с руската мафия. Филмът поставя Йохансон и Драйвър отново заедно пред камерата след „Брачна история“.
Премиерата на „Paper Tiger“ беше една от централните прояви в програмата на фестивала, който се провежда в Лондон от 7 до 18 октомври. Йохансон участва и в анимационния филм „Ray Gunn“, представен в рамките на същото издание.
Източник: parade.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Брррр
Коментиран от #8
20:27 12.10.2026
6 Дзак
Коментиран от #7
20:33 12.10.2026
7 Анонимен
До коментар #6 от "Дзак":Макар да ни е приятно!
20:35 12.10.2026
8 Късно е вече за китка!
До коментар #5 от "Брррр":Щом е толкова изрисувана да не ми я хвалят! Аз картинки ли ще гледам или...
Коментиран от #9
21:06 12.10.2026
9 Ти пък?!
До коментар #8 от "Късно е вече за китка!":Загасяш ламБата и действаш...!
21:13 12.10.2026