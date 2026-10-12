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Скарлет Йохансон показа татуировките си в секси червена рокля (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Скарлет Йохансон показа татуировките си в секси червена рокля (СНИМКА)

12 Октомври, 2026 20:10 1 168 9

  • скарлет йохансон-
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  • paper tiger-
  • лондонски филмов фестивал-
  • татуировки

Актрисата се появи на премиерата на „Paper Tiger“ в Лондон заедно с Адам Драйвър

Скарлет Йохансон показа татуировките си в секси червена рокля (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скарлет Йохансон се появи на червения килим в Лондон с дълга червена рокля, която остави открит гърба ѝ и показа големите ѝ татуировки на рози и агне. Актрисата присъства на премиерата на криминалната драма „Paper Tiger“ на 10 октомври, като позира заедно с колегата си Адам Драйвър.

Събитието беше част от 70-ия Лондонски филмов фестивал. Йохансон, която е на 41 години, избра рокля по поръчка на Prada с набрани детайли, широки презрамки и дълъг силует. Към визията си тя добави ефектно колие на Barron London, а русата ѝ коса беше оформена в къс боб.

Татуировките останаха във фокуса

Отвореният гръб на роклята насочи вниманието към мастилените изображения върху кожата на актрисата. Според Parade сред тях се виждат рози и агне. Татуировките са сред най-разпознаваемите елементи от личния стил на Йохансон, но рядко са толкова ясно видими на официална поява.


Йохансон и Драйвър отново са екранни партньори

„Paper Tiger“ е написан и режисиран от Джеймс Грей. В криминалната драма участват още Майлс Телър, а историята проследява двама братя, въвлечени в опасна схема, свързана с руската мафия. Филмът поставя Йохансон и Драйвър отново заедно пред камерата след „Брачна история“.

Премиерата на „Paper Tiger“ беше една от централните прояви в програмата на фестивала, който се провежда в Лондон от 7 до 18 октомври. Йохансон участва и в анимационния филм „Ray Gunn“, представен в рамките на същото издание.

Източник: parade.com


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  • 5 Брррр

    4 0 Отговор
    И що и е трябвало да се надраска, като масовката конфекция? Якото е да не си надраскан/а, като овца от стадото😉

    Коментиран от #8

    20:27 12.10.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Едва ли е необходимо!

    Коментиран от #7

    20:33 12.10.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Макар да ни е приятно!

    20:35 12.10.2026

  • 8 Късно е вече за китка!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Брррр":

    Щом е толкова изрисувана да не ми я хвалят! Аз картинки ли ще гледам или...

    Коментиран от #9

    21:06 12.10.2026

  • 9 Ти пък?!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Късно е вече за китка!":

    Загасяш ламБата и действаш...!

    21:13 12.10.2026