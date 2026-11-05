Експерт: Бруклин Бекъм остана „трето колело“ до Никола Пелц

Бруклин Бекъм се оказа в ролята на „трето колело“ до съпругата си Никола Пелц и нейния приятел Деймиън Хърли в снимки от Хелоуин, предизвикали вълна от подигравки в социалните мрежи. Пелц и Хърли са облечени в сходни кожени костюми, докато Бекъм позира като Супермен – визия, която не се вписва в общата концепция.

Кадрите бяха публикувани в Instagram, но след последвалите язвителни коментари Бекъм ги изтри. Потребители го определиха като неловък и неуместен участник в общата снимка.

Какво видя специалистът в снимките

Специалистът по език на тялото Джуди Джеймс определи Бруклин като „визуален страничен наблюдател“. По думите ѝ той прави всичко възможно да угоди на Никола и да получи нейното внимание, докато тя е съсредоточена основно върху камерата.

„Бруклин изглежда изтласкан в ролята на визуален страничен наблюдател. Това обяснява защо прави всичко по силите си да ухажва Никола и да търси нейното одобрение и внимание“, коментира Джеймс.

Тя обръща внимание на начина, по който Бекъм гледа съпругата си и я докосва с две ръце, докато Пелц запазва погледа си към обектива. Според Джеймс ръката му в джоба, необичайна за образа на Супермен, подсказва желание да се скрие.

„Несигурната, леко виновна усмивка на Бруклин издава примирение с факта, че е оставен на заден план“, казва анализаторът. Джеймс определя разминаването в костюмите и поведението като знак за липса на синхрон, но това остава интерпретация на конкретни снимки, а не доказателство за проблеми в брака.

Любовни послания след критиките

Снимките се появиха на фона на седмата годишнина от началото на връзката на Бруклин и Никола. По този повод Бекъм публикува снимка, на която целува съпругата си по бузата, както и цветя и ръчно написано писмо.

След критиките той отговори с нова снимка на Никола и написа: „Да, обсебен съм от жена си. Давайте с коментарите, не ми пука. Тя е перфектна.“ Пелц също отправи публично послание към съпруга си, като го нарече свой най-добър приятел и свое всичко.

Двамата се запознават на фестивала „Коачела“ през 2017 г., а връзката им започва след повторна среща на парти за Хелоуин през 2019 г. Бракът им е сключен през април 2022 г. Бруклин и Деймиън Хърли се познават от ранно детство и са кръщелници на сър Елтън Джон.

Източник: woman.bg