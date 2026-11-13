Петък 13-и: суеверията и ритуалите за късмет

Петък 13-и отново събира около себе си стари страхове и малки ритуали за късмет. 13 ноември е третият и последен такъв ден през 2026 г. Предишните два бяха на 13 февруари и 13 март, а следващият петък 13-и ще бъде на 13 август 2027 г.

Заради смятаната за фатална дата някои хора отлагат пътувания, важни срещи, подписване на договори или започване на нови начинания. Други приемат деня като всеки друг. Сред най-разпространените суеверия са да не се минава под стълба, да не се чупи огледало и да не се отваря чадър вкъщи. На едно място в списъка на нежеланите действия са още подстригването, преместването в нов дом и планирането на сватба.

Ритуали, които според поверието носят късмет

Почукването на дърво, кръстосването на пръсти и търсенето на четирилистна детелина са сред най-популярните начини за „прогонване“ на лошия късмет. За защитни символи се приемат още жълъдът и подковата. Друго поверие съветва човек да облече дреха наопаки.

Черните котки също са част от този фолклорен списък, както и огледалото, което според суеверието носи седем години лош късмет, ако бъде счупено. Тези действия са традиционни вярвания, а не доказани методи за влияние върху събитията.

Откъде идва страхът от петък 13-и

Едно от най-често посочваните обяснения е свързано с Тайната вечеря. Според християнската традиция на трапезата присъстват 13 души – Иисус Христос и 12-те апостоли, сред които е Юда Искариотски. Петък пък се свързва с Разпятието на Христос. Така числото и денят постепенно се събират в символ на нещастие.

Друга популярна легенда води към 13 октомври 1307 г. Тогава по заповед на френския крал Филип IV са арестувани стотици членове на ордена на тамплиерите. Те са обвинени в различни престъпления, а част от тях по-късно са екзекутирани. Историците обаче не са единодушни, че именно това събитие е породило съвременното суеверие за петък 13-и.

Страхът от числото 13 се среща и извън тази комбинация. В някои хотели и високи сгради липсва етаж или стая с номер 13, въпреки че физически съответното ниво съществува. В Испания и други испаноезични страни за неблагоприятен се смята вторник 13-и, докато в Италия лоша репутация има числото 17.

Източници: plovdiv24.bg, history.com