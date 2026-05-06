Как да запазим парите си и да избегнем излишните разходи

6 Май, 2026 14:40 808 8

Ритуали, съвети и народни поверия

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Въпросът за съхранението на парите винаги е бил от значение не само в практически, но и в културен аспект. Предците ни са вярвали, че към парите трябва да се подхожда с уважение, а печалбата не само да се изкарва, но и да се съумява да се задържи, пише woman.bg.

Парите идват по различни начини – чрез труд, успешни сделки, нови проекти, бонуси или просто късмет. Често обаче се оказва по-трудно да запазим спечеленото, отколкото да го придобием. Достатъчно е само за миг да се отпуснем и средствата започват да се топят за случайни покупки, непредвидени харчове и дреболии, които в крайна сметка отварят сериозна дупка в бюджета. Стари ритуали, кратки заклинания и домашни практики помагат да се настроим към по-пестеливо отношение, да се отървем от импулсивността и да създадем по-осъзната атмосфера около темата за благосъстоянието.

Защо парите „изтичат“ неусетно?

Много често излишните разходи не са резултат от големи грешки, а от ежедневни навици. Импулсивните покупки, харченето „за настроение“, забравени абонаменти, ненужни вещи за дома и отстъпки, на които реагираме автоматично – всичко това постепенно „изяжда“ печалбата. От психологическа гледна точка хората, които умеят да се спрат преди да похарчат, по-лесно съхраняват парите си.

Народната традиция обяснява това по свой начин: ако в дома няма уважение към парите, няма и благополучие. Затова предците ни са съветвали да не мачкаме банкнотите, да не разхвърляме монети, да не държим портфейла празен и да не се отнасяме към доходите си с раздразнение или страх.

Ритуал за запазване на печалбата

Този лесен ритуал може да се изпълни, когато получите пари – заплата, печалба от сделка или друг доход. Вземете банкнотите в ръце и спокойно произнесете:

„Парите дойдоха – у дома останаха, не изтекоха, не се изгубиха. За нужното ще отидат, от излишното ще се предпазят. Печалбата е с мен, в дома е берекет, празните харчове – далеч от мен. Амин.“

След това е добре да приберете парите грижливо в портфейла или на специално място, да не харчите веднага цялата сума и да заделите поне малка част. Този ритуал помага да си създадете вътрешна нагласа да не прахосвате всичко на момента, а да го запазите и умножите.

Кратко заклинание срещу излишни харчове

Ако забелязвате, че често купувате ненужни неща, можете да използвате кратко заклинание преди да влезете в магазин или преди да отворите приложението за банкиране:

„Не за прищявка, а за полза. Не за слабост, а за нужда. Парите си пазя, излишното ще подмина.“

Тази кратка формула действа като психологически стоп-сигнал. Тя помага да не се поддавате на моментното настроение, а да включите вътрешния си контрол.

Заклинание за портфейла

В народните вярвания портфейлът се е смятал за важен символ на финансовия ред. За да не си отиват парите бързо, понякога са се изричали следните думи при поставянето им в портфейла:

„Както парите в портфейла лежат, така и аз благополучие да държа. Каквото дойде – ще остане, каквото трябва – ще се умножи.“

Смята се, че тези думи е най-добре да се произнасят спокойно, без бързане и раздразнение. Важно е самият портфейл да е чист, подреден и да не е препълнен с ненужни бележки.

Народни съвети, за да не си отиват парите напразно

Освен ритуалите и заклинанията, в миналото са съществували и много прости правила за боравене с пари. Голяма част от тях са актуални и днес: Не давайте пари назаем вечер. Не оставяйте портфейла си напълно празен – винаги дръжте в него поне една монета или банкнота. Не бройте парите си след залез слънце. Не събирайте пари за „черни дни“, а за конкретна цел – почивка, покупка, инвестиция. Не се хвалете с доходите си, но и не се оплаквайте от липса на пари.

Тези съвети формират навика да се отнасяме с уважение към ресурсите си и да не позволяваме на емоциите да управляват бюджета ни.

Практически начини за избягване на ненужни разходи

За да може печалбата наистина да остане при вас, е важно да съчетавате символичните практики с реални действия. Полезно е:

Да си водите бюджет и да следите разходите си. Да си правите списък за пазаруване и да се придържате към него. Да изчакате 24 часа преди да направите голяма или импулсивна покупка. Редовно да преглеждате абонаментите и автоматичните плащания. Да си поставите ясни финансови цели.

Именно комбинацията от вътрешна нагласа и практическа дисциплина най-често дава най-добрия резултат. Запазването на печалбата и избягването на ненужните разходи може да се постигне не само чрез строг бюджет, но и чрез по-внимателно и грижовно отношение към парите. В този случай ритуалите и поверията се превръщат в лична настройка за съсредоточеност, разумност и уважение към собственото благосъстояние.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Асфалтови бази в България

    9 0 Отговор
    Само ние знаем как се правят сделки и парите да отичат, асфалта да е пързалка, да изглежда дебел и да е тънък.

    14:43 06.05.2026

  • 2 боко и шиши

    12 0 Отговор
    Парите се слагат в раници ,и се изнасят в Дубай със самолет без да има изходяща контрола .Това е най-сигурното място !

    14:44 06.05.2026

  • 3 1488

    3 2 Отговор
    каро си инсталираме блокер на реклами

    14:46 06.05.2026

  • 4 кат си фанем писарка цъкаща пълнежи

    8 0 Отговор
    Как да запазим парите си и да избегнем излишните разходи

    14:52 06.05.2026

  • 5 Просто е

    6 0 Отговор
    В клуна на богатите ти обират кинтите до последната стотинка и от там нямаш вече какво да харчиш, съответно яко пестиш.

    15:01 06.05.2026

  • 6 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор
    Парите са предназначени да се харчат, а не да се съхраняват. Каква е ползата от съхранените милиарди като деозити и хленчене, че сме най бедни? Никой не е занесъл нищо на оня свят, а и никой не му е искал да го прави. Според официалната статистика към края на 2025 г. спестяванията на домакинствата в банковата система растат с годишен темп от близо 20%, достигайки над 107 млрд. лева. Всичко това са мъртви пари които не носят допълнителни доходи на никой друг освен на банките. На света има два вида хора, едните работят за пари, а дръгите парите работят за тях. Само в България има трети вид които ползват парите само за съхранение.

    15:11 06.05.2026

  • 7 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    А, бе, откачалки, верно ли пущихте таа статия?!? Я се бъзиках, бе! Глей ги, брат ми, даже не са манале молитвите...😂

    15:30 06.05.2026

  • 8 Хахахахах

    0 0 Отговор
    Парите идват по различни начини – чрез труд, успешни сделки, нови проекти, бонуси или просто късмет..... парата идва с измама , кражба и манипулация. Дефинирайте излишен разход .... трябва да работя за да си плащам сметките яденето и кредита ? Какво е излишен разход ?

    15:48 06.05.2026