Как да изгоним лошия късмет на петък 13-ти

13 Март, 2026 07:40 932 11

Според различни вярвания има начини да се неутрализира негативната енергия и дори да се привлече повече късмет

Как да изгоним лошия късмет на петък 13-ти - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. петък 13 се пада три пъти – на 13 февруари, 13 март и 13 ноември. За мнозина този ден е символ на лош късмет, докато за други той е просто обикновен петък, пише bgonair.bg.

Според различни вярвания обаче има начини да се неутрализира негативната енергия и дори да се привлече повече късмет.

Четирилистна детелина

Едно от най-популярните поверия е свързано с четирилистната детелина. Смята се, че ако намерите или носите такава на петък 13, тя предпазва от лоши влияния и носи късмет.

Носете нещо зелено

Зеленият цвят традиционно се свързва с природата, хармонията и късмета.

Според някои вярвания, ако облечете зелена дреха или носите зелен аксесоар в този ден, това може да ви предпази от неприятности.

Монета във вода за сбъдване на желание

Друго популярно поверие гласи, че ако хвърлите монета във фонтан, кладенец или река и си намислите желание на петък 13, то има по-голям шанс да се сбъдне.

Ново начало

За някои хора датата не е символ на нещастие, а на възможност.

Според определени вярвания петък 13 може да бъде подходящ момент да започнете нещо ново – проект, работа или важна лична промяна.


  • 1 Лично

    2 3 Отговор
    Аз цялата нощ срещу петък 13 мощно рендосвам някоя красавица, и после целият ден ми върви на хубави неща! Я още няколко саксофона, я още рендосвам...

    Коментиран от #3

    07:44 13.03.2026

  • 2 морския

    2 2 Отговор
    начуквам пържолите, задължително вратни , и ги мятам на скарата . вадя буркан царска туршия, наливам си два пръста домашна. по-добър и лесен метод не знам. а ! и чакам някоя загоряла венелинка да кацне ......

    07:45 13.03.2026

  • 3 Съвет

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лично":

    Но срещу петък 13 и на самия ден подбирай блондинки. Защото не се знае какво може да се случи, ако се усамотиш с някоя църна маца :)

    Коментиран от #5

    08:02 13.03.2026

  • 4 кой му дреме

    2 3 Отговор
    като гласуваме за ГЕРБ - най-яката партия
    а не за Мунчо Ушите дето не знае де са му ушите

    Коментиран от #10

    08:07 13.03.2026

  • 5 Аоо!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съвет":

    Има си технология за църни маци. Въртиш на обратно на часовниковата стрелка, и плюеш три пъти знаеш къде...

    08:10 13.03.2026

  • 7 още един начин

    2 1 Отговор
    Разцепете една 🔪🎃 и я опечете🍽️, после лошият късмет ще изчезне...

    08:12 13.03.2026

  • 10 Джен Зи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    ГЕРБ - шампионите по оставки. 😄😄😄

    08:24 13.03.2026

  • 11 АС/ДС

    0 1 Отговор
    Негативната енергия се неутрализира чрез заземяване, след проверка с фазомера.

    09:05 13.03.2026