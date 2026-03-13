Как да изгоним лошия късмет на петък 13-ти

През 2026 г. петък 13 се пада три пъти – на 13 февруари, 13 март и 13 ноември. За мнозина този ден е символ на лош късмет, докато за други той е просто обикновен петък, пише bgonair.bg.

Според различни вярвания обаче има начини да се неутрализира негативната енергия и дори да се привлече повече късмет.

Четирилистна детелина

Едно от най-популярните поверия е свързано с четирилистната детелина. Смята се, че ако намерите или носите такава на петък 13, тя предпазва от лоши влияния и носи късмет.

Носете нещо зелено

Зеленият цвят традиционно се свързва с природата, хармонията и късмета.

Според някои вярвания, ако облечете зелена дреха или носите зелен аксесоар в този ден, това може да ви предпази от неприятности.

Монета във вода за сбъдване на желание

Друго популярно поверие гласи, че ако хвърлите монета във фонтан, кладенец или река и си намислите желание на петък 13, то има по-голям шанс да се сбъдне.

Ново начало

За някои хора датата не е символ на нещастие, а на възможност.

Според определени вярвания петък 13 може да бъде подходящ момент да започнете нещо ново – проект, работа или важна лична промяна.