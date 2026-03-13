Как да изгоним лошия късмет на петък 13-ти

През 2026 г. петък 13 се пада три пъти – на 13 февруари, 13 март и 13 ноември. За мнозина този ден е символ на лош късмет, докато за други той е просто обикновен петък, пише bgonair.bg.
Според различни вярвания обаче има начини да се неутрализира негативната енергия и дори да се привлече повече късмет.
Четирилистна детелина
Едно от най-популярните поверия е свързано с четирилистната детелина. Смята се, че ако намерите или носите такава на петък 13, тя предпазва от лоши влияния и носи късмет.
Носете нещо зелено
Зеленият цвят традиционно се свързва с природата, хармонията и късмета.
Според някои вярвания, ако облечете зелена дреха или носите зелен аксесоар в този ден, това може да ви предпази от неприятности.
Монета във вода за сбъдване на желание
Друго популярно поверие гласи, че ако хвърлите монета във фонтан, кладенец или река и си намислите желание на петък 13, то има по-голям шанс да се сбъдне.
Ново начало
За някои хора датата не е символ на нещастие, а на възможност.
Според определени вярвания петък 13 може да бъде подходящ момент да започнете нещо ново – проект, работа или важна лична промяна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лично
Коментиран от #3
07:44 13.03.2026
2 морския
07:45 13.03.2026
3 Съвет
До коментар #1 от "Лично":Но срещу петък 13 и на самия ден подбирай блондинки. Защото не се знае какво може да се случи, ако се усамотиш с някоя църна маца :)
Коментиран от #5
08:02 13.03.2026
4 кой му дреме
а не за Мунчо Ушите дето не знае де са му ушите
Коментиран от #10
08:07 13.03.2026
5 Аоо!
До коментар #3 от "Съвет":Има си технология за църни маци. Въртиш на обратно на часовниковата стрелка, и плюеш три пъти знаеш къде...
08:10 13.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 още един начин
08:12 13.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Джен Зи
До коментар #4 от "кой му дреме":ГЕРБ - шампионите по оставки. 😄😄😄
08:24 13.03.2026
11 АС/ДС
09:05 13.03.2026