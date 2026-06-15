Видовден е: извършват се специални ритуали за любов

На 15 юни, по стар стил, и на 28 юни - по нов, според народната традиция отбелязваме т.нар. Видовден. Всъщност, колкото и да го търсим в църковния календар, светец с име Видо или Вида няма да намерим. Смята се, че този празник е следа от почитта на древните по нашите земи към бога на възмездието, пише woman.bg.

Според народното поверие Вида е сестра на светците Вартоломей и Елисей, която никога не пропуска да "види" пакостите, които двамата светци вършат и ги наказва. Оттук е и изразът: "Ще дойде Видовден", т.е. времето за възмездие, и всеки ще получи заслуженото според делата си, а греховете му ще бъдат наказани.

Вярва се, че дори и да има забавяне (забравяне) на правдата, тя ще дойде на Видовден: "Господ забавя, но не забравя!"

Ако на този ден излезе буря, а гръмотевици и светкавици разцепят небето, това означава, че боговете са разгневени от греховете на хората.

Прието е, че на този ден не трябва да се подхваща никаква работа. Вместо това човек трябва да се отдаде на размисъл и да осъзнае грешките си – на кого е навредил, кого е оскърбил или наранил и да потърси прошка. Хората в миналото са вярвали, че по този начин ще омилостивят разгневените светци и ще се предпазят от градушка – израз на тяхната ярост и наказание за човешките грехове.

Старите хора вярват, че на този ден стават най-много инциденти и катаклизми. За да не ни сполетят, трябва да бъдем по-хрисими, смирени и спокойни.

У нас Видовден се чества най-вече в западните райони на Годечко, Трънско, Брезнишко и Граовско.

В Граовско например, в навечерието на празника, поставят китка трендафил в дъждовна вода, събрана от листата на растението – вида лугачка. Вярва се, че тя лекува болни очи.

На Видовден девойките пък изпълняват магически ритуали и гадаят за любов и щастлив брак.

Мият се с "видовденска" вода, за да са гъсти и буйни косите им, а лицата им – румени и красиви.

В нощта срещу празника те отрязват три стръка от растението шавар, наричат ги на имената на момците, които харесват, и вярват, че до края на годината ще се омъжат за момъка, чийто стрък е израснал най-високо.

Друг интересен обичай е практиката на този ден момите да изнасят навън по оградите чеизите си, за да ги видят ергените. Вярва се, че така скоро ще се омъжат.

Видовден има връзка и с култа към слънцето. На празника хората стават рано и посрещат изгрева на слънцето. Според традицията това ще им донесе крепко здраве, благоденствие и дълъг и щастлив живот.

Днес имен ден празнуват Видо, Вида, Виден, Видена, Виделина, Видослав, Видослава, Видостин, Видостина, Видела.