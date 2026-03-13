Петък 13-ти ни носи нова магнитна бури

Специалисти предупреждават за вероятно засилване на геомагнитната активност около днешния ден - петък, 13 март, след като на повърхността на Слънцето се наблюдава голяма коронална дупка с необичайна структура. Образуванието представлява продълговата зона с по-ниска плътност и температура в слънчевата корона, от която към междупланетното пространство се изхвърля ускорен поток от частици, известен като слънчев вятър.

По данни на изследователи от Института за космически изследвания към Руската академия на науките и Лабораторията по слънчева астрономия, короналната дупка има издължена форма, която се простира от южните към северните ширини на звездата. Подобни структури често са източник на бързи потоци слънчев вятър, които, достигайки Земята, могат да предизвикат промени в магнитното поле на планетата.

Очаква се скоростта на слънчевия вятър да се увеличи през следващите часове, което може да доведе до повишение на геомагнитните индекси. Според прогнозите първите смущения в магнитосферата могат да започнат около полунощ. Предполагаемата интензивност на явлението е в диапазона G1–G2 по петстепенната скала на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), което съответства на слаба до умерена геомагнитна буря.

При подобни условия са възможни и по-ярки прояви на полярно сияние, което може да се наблюдава на по-ниски географски ширини от обичайното. Подобни явления се регистрираха и през последните месеци, когато активността на Слънцето нарасна във връзка с текущия слънчев цикъл 25.

Експертите подчертават, че окончателната оценка за силата на бурята ще може да бъде направена едва след като потокът от частици достигне Земята. Към момента няма ясни измервания, които да показват рязко увеличение на скоростта на слънчевия вятър, но параметрите се следят постоянно от космическите апарати, наблюдаващи Слънцето и междупланетната среда.

Ръководителят на Лабораторията по слънчева астрономия Сергей Богачев отбелязва, че настоящият период на повишена активност е част от естествения 11-годишен цикъл на Слънцето. Според негови оценки следващият минимум на слънчевата активност се очаква в интервала между 2028 и 2031 г., когато честотата на магнитните бури постепенно ще намалее.

Наблюденията на космическите агенции, включително НАСА и Европейската космическа агенция, показват, че в периода около максимума на цикъла броят на короналните дупки, изригванията и потоците слънчев вятър се увеличава. Това може да повлияе не само на визуални явления като полярните сияния, но и на сателитните комуникации, радиовръзките и работата на някои навигационни системи.

Затова специалистите по космическо време следят внимателно развитието на ситуацията, тъй като дори умерените геомагнитни бури могат да окажат измерим ефект върху технологичната инфраструктура в близкото околоземно пространство.