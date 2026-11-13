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Джей Ло представи новата си песен в кристално мрежесто боди (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Джей Ло представи новата си песен в кристално мрежесто боди (ВИДЕО)

13 Ноември, 2026 07:43 539 4

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57-годишната Дженифър Лопес изнесе изненадващ концерт пред музея „Метрополитън“ в Ню Йорк и изпя за първи път на живо „Proof of Love“

Джей Ло представи новата си песен в кристално мрежесто боди (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес превърна стъпалата на музея „Метрополитън“ в импровизирана сцена, след като на 10 ноември изнесе изненадващ концерт в Ню Йорк. 57-годишната певица се появи с мрежесто боди с оптична илюзия, което създаваше впечатление, че цялото ѝ тяло е покрито с фина мрежа.

Визията ѝ беше допълнена от масивни диамантени пръстени, дълги обеци и микрофон, украсен с камъни. Косата на Лопес беше в тъмнокестеняв нюанс с руси кичури, а сценичният ѝ образ беше завършен от блестяща кристална украса за глава.

Ефектно начало пред музея

Певицата беше изнесена на сцената от няколко мъже, преди да започне изпълнението си. Първата песен в програмата беше „Waiting for Tonight“, а по-късно прозвуча и „On the Floor“ от 2011 г.

Появата съчета пищна шоугърл визия, провокативни детайли и силен сценичен блясък. Кристалите присъстваха както в облеклото и аксесоарите, така и в украсата на микрофона.

Първо живо изпълнение на „Proof of Love“

Най-специалният момент от концерта беше първото изпълнение на живо на новия сингъл „Proof of Love“. Лопес представи песента пред публиката на музея „Метрополитън“, като я постави редом до някои от най-разпознаваемите си хитове.

Събитието отново показа как певицата превръща сценичното си присъствие в цялостно шоу, в което музиката и модата вървят заедно. Този път нюйоркската публика получи неочакван концерт, нова песен и визия, изградена около мрежестия ефект, диамантите и кристалите.

Източници: woman.bg


САЩ
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