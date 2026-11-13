Джей Ло представи новата си песен в кристално мрежесто боди (ВИДЕО)

Дженифър Лопес превърна стъпалата на музея „Метрополитън“ в импровизирана сцена, след като на 10 ноември изнесе изненадващ концерт в Ню Йорк. 57-годишната певица се появи с мрежесто боди с оптична илюзия, което създаваше впечатление, че цялото ѝ тяло е покрито с фина мрежа.
Визията ѝ беше допълнена от масивни диамантени пръстени, дълги обеци и микрофон, украсен с камъни. Косата на Лопес беше в тъмнокестеняв нюанс с руси кичури, а сценичният ѝ образ беше завършен от блестяща кристална украса за глава.
Ефектно начало пред музея
Певицата беше изнесена на сцената от няколко мъже, преди да започне изпълнението си. Първата песен в програмата беше „Waiting for Tonight“, а по-късно прозвуча и „On the Floor“ от 2011 г.
Появата съчета пищна шоугърл визия, провокативни детайли и силен сценичен блясък. Кристалите присъстваха както в облеклото и аксесоарите, така и в украсата на микрофона.
Първо живо изпълнение на „Proof of Love“
Най-специалният момент от концерта беше първото изпълнение на живо на новия сингъл „Proof of Love“. Лопес представи песента пред публиката на музея „Метрополитън“, като я постави редом до някои от най-разпознаваемите си хитове.
Събитието отново показа как певицата превръща сценичното си присъствие в цялостно шоу, в което музиката и модата вървят заедно. Този път нюйоркската публика получи неочакван концерт, нова песен и визия, изградена около мрежестия ефект, диамантите и кристалите.
Източници: woman.bg
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