Дженифър Лопес обсъжда с Джейн Фонда възможността за продължение на комедията „Свекървище“, излязла през 2005 г. Двете актриси изпълняват главните роли във филма, а в него участва и Майкъл Вартан.
„Обожавам Джейн. И Майкъл Вартан. Работата с Джейн беше невероятна. Просто я обичам. Обсъждаме възможността да направим продължение на филма“, заяви Лопес по време на участието си в „Шоуто на Дрю Баримор“.
„Свекървище“ разказва историята на властна майка, която се опитва да провали бъдещия брак на сина си. Филмът се превръща в касов хит, макар че Джей Ло получава номинация за „Златна малинка“ в категорията за най-лоша актриса.
На този етап няма обявени дата за снимки, сценарий или премиера на евентуалното продължение.
Следващият филм с участието на Дженифър Лопес е „The Last Mrs. Parrish“, чиято премиера се очаква през 2027 г. Певицата отново работи и в звукозаписното студио по нов албум.
Паралелно с това Джей Ло промотира концертния филм „The JLo Show“, заснет по време на резиденцията ѝ в Лас Вегас.
Появиха се и слухове, че тя може да изнесе концерт в България през 2027 г. До момента обаче няма официално потвърждение от Team Fest, които загатнаха за подобна възможност, но бързо изтриха подсказките си за евентуална изява на Дженифър Лопес у нас.
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