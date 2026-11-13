Новини
Любопитно »
Известен варненски ресторантьор отпразнува сватба с партньора си от Тайланд с куп звездни гости (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Известен варненски ресторантьор отпразнува сватба с партньора си от Тайланд с куп звездни гости (СНИМКИ)

13 Ноември, 2026 08:18 445 35

  • красимир христов-
  • рънграт-
  • сватба-
  • варна-
  • цеци красимирова

Красимир Христов и Рънграт са заедно повече от 20 години. Сред гостите бяха Мартина Вачкова, Катерина Евро, Цеци Красимирова и Диляна Попова

Известен варненски ресторантьор отпразнува сватба с партньора си от Тайланд с куп звездни гости (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Да“ на Рънграт каза варненският ресторантьор Красимир Христов, който отпразнува сватбата си с партньора си от Тайланд край морето. Тържеството се е състояло в курорта „Св. св. Константин и Елена“, в комплекс, чийто съсобственик е Христов.

Според HotArena двамата са заедно повече от 20 години, макар че през този период са имали известно прекъсване. След повторното си събиране Красимир и Рънграт решили да узаконят връзката си с подпис и пръстени.

Подписали месец по-рано извън България

Подписването е било извършено около месец преди празненството в държава извън България. Причината е свързана с невъзможността еднополова двойка да сключи граждански брак у нас. Самото сватбено тържество обаче бе организирано на българското Черноморие.

Мястото съчетава гора и близост до морския бряг. Красимир Христов е сред петимата собственици на комплекса, в който се събраха младоженците и техните гости.

Звездни гости край морето

Церемонията бе водена от Елза Парини. Сред гостите бяха актрисите Мартина Вачкова и Катерина Евро, както и моделите Цеци Красимирова и Диляна Попова.

На празненството присъстваха още бившият директор на Филмовия център Камен Балкански и бившият кмет на Варна Иван Портних. Портних е близък приятел на младоженеца.


Красимир Христов също има политическа биография и преди години е бил кандидат за кмет на Варна. Празненството край морето събра популярни лица от шоубизнеса, културата и местния обществен живот.

Източник: hotarena.net


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ