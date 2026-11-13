С каква масленост е „най-истинското“ мляко

Ако на етикета пише 3,5 или 3,6% масленост, това обикновено означава пълномаслено прясно мляко. Точно този диапазон най-често се свързва с класическото краве мляко в магазините. Но няма една-единствена масленост, която да превръща продукта в „най-истински“.

Европейските правила определят пълномасленото мляко като мляко с масленост най-малко 3,5%. Европейската комисия формулира изискването така:

„Пълномаслено мляко е мляко с масленост най-малко 3,50 процента.“

Полуобезмасленото мляко е между 1,5 и 1,8%, а обезмасленото е с не повече от 0,5% мазнини.

Защо маслеността на истинското мляко не е постоянна

Суровото краве мляко няма еднакъв състав през цялата година. Организацията по прехрана и земеделие към ООН посочва, че върху него влияят породата, възрастта на животното, храненето, сезонът и етапът на лактация. Обичайният диапазон за мазнините в кравето мляко е приблизително 3-4%, но отделни животни и стада могат да дадат различни стойности.

Затова мляко с 4,5% масленост също може да бъде напълно истински млечен продукт. По-високият процент не означава автоматично, че млякото е по-натурално, както и 2% или 3% не означават непременно, че продуктът е некачествен.

Какво означават 3,6% и 4,5%

В България 3,6% е широко разпространена масленост за пълномаслено прясно краве мляко. Посочвана е и като средна масленост на млякото, което се приема в мандрите. При конкретния продукт обаче стойността може да бъде променена технологично чрез отнемане или добавяне на сметана, получена от сурово мляко. Това означава, че мляко с точно 3,6% не е задължително да е излязло от животното с точно този процент мазнини.

Същото важи и за мляко с 4,5% масленост. То може да е произведено от суровина с по-висока естествена масленост или да е стандартизирано чрез млечна сметана. Важното е съставът да отговаря на етикета и продуктът да е произведен от мляко, а не от заместители на млечната мазнина.

Какво да се гледа на етикета

Маслеността е само един от показателите. Потребителят трябва да провери наименованието на продукта, списъка със съставки, вида на термичната обработка и производителя. При млечно мляко списъкът със съставки трябва да показва, че основната суровина е мляко. Ако продуктът съдържа растителна мазнина, той не трябва да се представя като обикновено мляко.

Източници: agro.bg, aktivnipotrebiteli.bg, duma.bg