Масло 65% или 82%: кое за какво е подходящо

Двете опаковки може да изглеждат почти еднакво, но масло с 65% и масло с 82% масленост не се държат по един и същи начин в кухнята. Разликата е в съотношението между млечната мазнина и водната фаза, а тя се усеща най-силно при печене.

При 100 грама продукт с 82% масленост има около 82 грама мазнини. При продукт с 65% те са около 65 грама. Останалото не е просто „по-малко масло“, а смес от вода и млечни сухи вещества, чийто точен състав зависи от производителя.

Европейската класификация поставя ясна граница. В нея маслото е „продукт с млечна мазнина не по-малко от 80% и максимално съдържание на вода 16%“. Продуктите с масленост между 62% и 80% се отнасят към млечните мазнини за мазане, а не към стандартното масло.

Защо 82% е по-подходящо за печива

При бутер тесто, кроасани, тартове и маслени кремове мазнината участва не само във вкуса, но и в структурата. По-ниското водно съдържание на продукта с 82% масленост улеснява поддържането на слоевете и ограничава риска тестото да стане прекалено влажно или да загуби формата си.

Това не означава, че 82% масло автоматично гарантира успешна рецепта. Температурата на продуктите, начинът на замесване и времето за охлаждане също са важни. Но ако рецептата е разработена за масло с висока масленост, замяната му с продукт с 65% може да промени съотношението между мазнина, брашно и вода.

Кулинарни специалисти, цитирани от украинската медия УНИАН, посочват, че при сладкарски рецепти продуктът с 65% масленост може да доведе до различна текстура и краен резултат.

Кога 65% е практичният избор

Продуктът с около 65% масленост е по-удобен за директно мазане върху хляб, особено когато се търси по-мека консистенция. Подходящ е и за добавяне към готови омлети, картофено пюре, зеленчуци и други ястия, при които точният баланс между мазнина и вода не определя структурата на ястието.

Материал на кулинарното издание „Юга“ препоръчва масло с масленост най-малко 82,5% за печива, кремове и сосове, докато продуктите с по-ниска масленост са по-подходящи за ежедневна употреба.

При пържене разликата също има значение: по-високото водно съдържание може да причини повече пръски при нагряване. За готвене в тиган е важно да се следи не само процентът мазнини, но и съставът на продукта, тъй като някои изделия с ниска масленост са мазнини за мазане, а не чисто масло.

Най-сигурният ориентир остава етикетът. За бутер тесто, кроасани и маслени кремове се избира продукт с 80–82% или повече млечна мазнина. За намазване и добавяне към готови ястия 65% може да бъде практичен вариант, но не бива да се приема като равностоен заместител в рецепти с прецизни пропорции.

Източници: unian.net, yuga.ru