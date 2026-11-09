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Масло 65% или 82%: кое за какво е подходящо

Масло 65% или 82%: кое за какво е подходящо

9 Ноември, 2026 09:11 1 136 15

  • масло-
  • масленост-
  • печива-
  • сладкарство

Разликата е не само във вкуса, а и в количеството вода, което променя структурата на тестото и кремовете

Масло 65% или 82%: кое за какво е подходящо - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Двете опаковки може да изглеждат почти еднакво, но масло с 65% и масло с 82% масленост не се държат по един и същи начин в кухнята. Разликата е в съотношението между млечната мазнина и водната фаза, а тя се усеща най-силно при печене.

При 100 грама продукт с 82% масленост има около 82 грама мазнини. При продукт с 65% те са около 65 грама. Останалото не е просто „по-малко масло“, а смес от вода и млечни сухи вещества, чийто точен състав зависи от производителя.

Европейската класификация поставя ясна граница. В нея маслото е „продукт с млечна мазнина не по-малко от 80% и максимално съдържание на вода 16%“. Продуктите с масленост между 62% и 80% се отнасят към млечните мазнини за мазане, а не към стандартното масло.

Защо 82% е по-подходящо за печива

При бутер тесто, кроасани, тартове и маслени кремове мазнината участва не само във вкуса, но и в структурата. По-ниското водно съдържание на продукта с 82% масленост улеснява поддържането на слоевете и ограничава риска тестото да стане прекалено влажно или да загуби формата си.

Това не означава, че 82% масло автоматично гарантира успешна рецепта. Температурата на продуктите, начинът на замесване и времето за охлаждане също са важни. Но ако рецептата е разработена за масло с висока масленост, замяната му с продукт с 65% може да промени съотношението между мазнина, брашно и вода.

Кулинарни специалисти, цитирани от украинската медия УНИАН, посочват, че при сладкарски рецепти продуктът с 65% масленост може да доведе до различна текстура и краен резултат.

Кога 65% е практичният избор

Продуктът с около 65% масленост е по-удобен за директно мазане върху хляб, особено когато се търси по-мека консистенция. Подходящ е и за добавяне към готови омлети, картофено пюре, зеленчуци и други ястия, при които точният баланс между мазнина и вода не определя структурата на ястието.

Материал на кулинарното издание „Юга“ препоръчва масло с масленост най-малко 82,5% за печива, кремове и сосове, докато продуктите с по-ниска масленост са по-подходящи за ежедневна употреба.

При пържене разликата също има значение: по-високото водно съдържание може да причини повече пръски при нагряване. За готвене в тиган е важно да се следи не само процентът мазнини, но и съставът на продукта, тъй като някои изделия с ниска масленост са мазнини за мазане, а не чисто масло.

Най-сигурният ориентир остава етикетът. За бутер тесто, кроасани и маслени кремове се избира продукт с 80–82% или повече млечна мазнина. За намазване и добавяне към готови ястия 65% може да бъде практичен вариант, но не бива да се приема като равностоен заместител в рецепти с прецизни пропорции.

Източници: unian.net, yuga.ru


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 6 Отговор
    Ганчо скоро ще свикне с новите стандарти в Пятерочка. Поне ще спре да нагъва маргарин представян му за масло.

    09:13 09.11.2026

  • 2 Истинско няма, ти с претенции за процент

    10 2 Отговор
    На снимката е масло. Но в България доказаха, че в немските боклуци няма масло. За масло трябва мляко, а у нас и това докарват внос.

    09:15 09.11.2026

  • 3 ставка

    3 1 Отговор
    А защо само в кухнята... ?!
    Отпуснете фантазия, докато можете.

    Коментиран от #10

    09:15 09.11.2026

  • 4 хехехех

    7 3 Отговор
    Много ме кефи, че ста дали снимка от руски магазин. Яла съм руско масло, кактои белоруско - превъзходни са като вкус. А тука няма масло 65 %. Статията е някакъв копи пейст.

    Коментиран от #8, #14

    09:22 09.11.2026

  • 5 ристю

    0 0 Отговор
    Зависи кравата, колко мазнина ще ни отпусне.

    09:25 09.11.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТВА Е ТРИК НА ТЪРГОВЦИТЕ
    ЗА ДА ТИ ПРОДАДАТ ПО - МАЛКО КАТО ЗА ПОВЕЧЕ .. И ПРИ НАС В САЩ Е СИЛНО НЕЛЕГАЛНО
    .....
    КАТО ДА РЕЧЕМ ДИЕТИЧНО МЛЯКО 1% МАСЛЕНОСТ:)

    09:26 09.11.2026

  • 7 майстор

    1 0 Отговор
    Не е подходящо машинно масло.

    09:28 09.11.2026

  • 8 в берьозка има краве масло и маорженъй

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "хехехех":

    в магазините берьозка има краве масло руско истинско от карова и истински сладолед на ниска цена

    09:29 09.11.2026

  • 9 лоза

    0 7 Отговор
    Кравата не е слива,че маслото да е сливочно.

    Коментиран от #15

    09:36 09.11.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ставка":

    Мдаа, сливочное масло...

    09:44 09.11.2026

  • 11 Потрес

    4 0 Отговор
    Както се оказа в България едни фирми революционно ни предлагат немско масло без масло с 0% и те така😐

    09:46 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Имаше

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехехех":

    В Берьозка до преди година още имаше белоруски стоки, масло, сметана, топено. Вече са само украински и немски, затова не влизам.

    09:55 09.11.2026

  • 15 За висящия на лозата

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "лоза":

    Сливки на руски е каймак.

    09:58 09.11.2026