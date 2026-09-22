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Колко секс е „достатъчен“ за щастлива връзка?

Колко секс е „достатъчен“ за щастлива връзка?

22 Септември, 2026 17:21 862 15

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Качеството е по-важно от честотата

Колко секс е „достатъчен“ за щастлива връзка? - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Няма универсален брой интимни контакти, който да гарантира удовлетворение – много по-важни са близостта, желанието и добрата комуникация между партньорите

Колко често трябва да правят секс двойките, за да бъдат отношенията им щастливи и стабилни? Отговорът според специалистите е по-прост, отколкото изглежда: няма „правилна“ честота, която да важи за всички. По-голямо значение има дали интимният живот носи удовлетворение и на двамата партньори, пише South China Morning Post.

Темата често се свежда до числа – веднъж седмично, няколко пъти месечно или по-често. Експертите обаче предупреждават, че подобно сравнение може да създаде излишно напрежение. Разликите между двойките са големи и зависят от възрастта, продължителността на връзката, стреса, здравословното състояние, наличието на деца и индивидуалното либидо.

Научни изследвания също показват, че честотата сама по себе си не е най-добрият показател за качеството на връзката. При едно от проучванията по-честите сексуални контакти не са били пряко свързани с по-висока сексуална удовлетвореност. По-голямо значение е имало качеството на преживяването, а сексуалното удовлетворение на свой ред е било свързано с по-добро общо функциониране на връзката.

Често цитирано изследване сред повече от 30 000 души установява, че връзката между честотата на секса и благополучието се увеличава приблизително до веднъж седмично, но над тази честота допълнителните сексуални контакти не са свързани с по-високи нива на щастие. Това обаче не означава, че веднъж седмично е медицинска или психологическа „норма“, а по-скоро че преследването на по-висока честота само по себе си не гарантира по-добри отношения.

Специалистите обръщат внимание и на друг често пренебрегван фактор – разминаването в сексуалното желание между партньорите. Когато единият иска интимност значително по-често от другия, проблемът обикновено не се решава чрез определяне на минимален брой сексуални контакти. По-полезен е откритият разговор за очакванията, желанията и причините за по-ниско или по-високо либидо.

Интимността освен това не се ограничава единствено до полов акт. Докосването, целувките, прегръдките, флиртът и усещането, че партньорът проявява желание и внимание, също могат да бъдат важна част от близостта.

Експертите предупреждават, че фиксирането върху статистиката понякога има обратен ефект. Сексът може да започне да се възприема като задължение или критерий за успех на връзката, вместо като доброволно и приятно преживяване. Затова по-смисленият въпрос не е „Колко често трябва да правим секс?“, а „Доволни ли сме и двамата от интимния си живот?“

Самото намаляване на сексуалната активност не означава непременно, че връзката е в криза. При някои двойки това може да е временно следствие от работа, умора, родителство, заболяване или житейски промени. Ако обаче единият или двамата партньори изпитват трайно неудовлетворение, специалистите препоръчват проблемът да бъде обсъден открито, а при необходимост да се потърси помощ от психолог, сексолог или лекар.

Основният извод е, че удовлетворяващият секс има по-голямо значение от честия секс. И няма универсална цифра, която да определя дали една връзка е здрава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Нас правителството ни оправя всеки ден и не сме доволни от честотата!

    17:27 22.09.2026

  • 2 Колко кекс е „достатъчен“ за

    3 0 Отговор
    една писарка да спре с пълнежите си

    17:29 22.09.2026

  • 3 Еми

    2 1 Отговор
    Уткъде да знам, къту ни съм женен, ъ жените ги сменям по бързо, утколкото мога да ги питам!

    17:30 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 редник

    1 1 Отговор
    /...пише South China Morning Post./
    Ц-ц-ц, свършиха ли евро и трансатлантическите сексексперти, та минахте на китайски?... 🤥

    17:38 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мухa

    0 0 Отговор
    щастливатa връзка е без скс

    17:39 22.09.2026

  • 9 Жиголо

    1 0 Отговор
    За достатъчно и качествено,се плаща достатъчно и качествено!

    17:40 22.09.2026

  • 10 Най точното количество

    1 0 Отговор
    Е колкото повече, толкова повече.

    17:40 22.09.2026

  • 11 Име

    1 0 Отговор
    Според потребностите и възможностите!

    17:41 22.09.2026

  • 12 Венелинче ти ли си ма, ама под прекритие

    0 0 Отговор
    Колко секс искаш да правиш да речем по два - три пъти на вечер и ако закъснееш да се прибереш любовницата ....ПЕЧЕЛИ !!!!

    17:45 22.09.2026

  • 13 Тахумба

    0 0 Отговор
    Колкото и кекс.

    17:48 22.09.2026

  • 14 Има

    0 0 Отговор
    Си индикатор. Кат главата стане червена, та чак лилава, а ствола се надуе като преварена наденица - аха да се пукне кожата, значи трябва да се вкара.

    17:49 22.09.2026

  • 15 Сушата явно здраво е ударила пишещата

    1 0 Отговор
    Говорят си две баби и едната това секса било вятър работа, а другата абе по друго се да се поразклати

    17:51 22.09.2026