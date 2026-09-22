Колко секс е „достатъчен“ за щастлива връзка?

Няма универсален брой интимни контакти, който да гарантира удовлетворение – много по-важни са близостта, желанието и добрата комуникация между партньорите

Колко често трябва да правят секс двойките, за да бъдат отношенията им щастливи и стабилни? Отговорът според специалистите е по-прост, отколкото изглежда: няма „правилна“ честота, която да важи за всички. По-голямо значение има дали интимният живот носи удовлетворение и на двамата партньори, пише South China Morning Post.

Темата често се свежда до числа – веднъж седмично, няколко пъти месечно или по-често. Експертите обаче предупреждават, че подобно сравнение може да създаде излишно напрежение. Разликите между двойките са големи и зависят от възрастта, продължителността на връзката, стреса, здравословното състояние, наличието на деца и индивидуалното либидо.

Научни изследвания също показват, че честотата сама по себе си не е най-добрият показател за качеството на връзката. При едно от проучванията по-честите сексуални контакти не са били пряко свързани с по-висока сексуална удовлетвореност. По-голямо значение е имало качеството на преживяването, а сексуалното удовлетворение на свой ред е било свързано с по-добро общо функциониране на връзката.

Често цитирано изследване сред повече от 30 000 души установява, че връзката между честотата на секса и благополучието се увеличава приблизително до веднъж седмично, но над тази честота допълнителните сексуални контакти не са свързани с по-високи нива на щастие. Това обаче не означава, че веднъж седмично е медицинска или психологическа „норма“, а по-скоро че преследването на по-висока честота само по себе си не гарантира по-добри отношения.

Специалистите обръщат внимание и на друг често пренебрегван фактор – разминаването в сексуалното желание между партньорите. Когато единият иска интимност значително по-често от другия, проблемът обикновено не се решава чрез определяне на минимален брой сексуални контакти. По-полезен е откритият разговор за очакванията, желанията и причините за по-ниско или по-високо либидо.

Интимността освен това не се ограничава единствено до полов акт. Докосването, целувките, прегръдките, флиртът и усещането, че партньорът проявява желание и внимание, също могат да бъдат важна част от близостта.

Експертите предупреждават, че фиксирането върху статистиката понякога има обратен ефект. Сексът може да започне да се възприема като задължение или критерий за успех на връзката, вместо като доброволно и приятно преживяване. Затова по-смисленият въпрос не е „Колко често трябва да правим секс?“, а „Доволни ли сме и двамата от интимния си живот?“

Самото намаляване на сексуалната активност не означава непременно, че връзката е в криза. При някои двойки това може да е временно следствие от работа, умора, родителство, заболяване или житейски промени. Ако обаче единият или двамата партньори изпитват трайно неудовлетворение, специалистите препоръчват проблемът да бъде обсъден открито, а при необходимост да се потърси помощ от психолог, сексолог или лекар.

Основният извод е, че удовлетворяващият секс има по-голямо значение от честия секс. И няма универсална цифра, която да определя дали една връзка е здрава.