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Качеството, което гарантира висок успех в бизнеса

Качеството, което гарантира висок успех в бизнеса

28 Септември, 2026 13:15 353 3

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  • висок успех-
  • коефициент на интелигентност-
  • iq

Ново научно изследване разкрива какво отличава истинските лидери

Качеството, което гарантира висок успех в бизнеса - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Какво всъщност определя дългосрочния успех в свят, доминиран от технологии и бързи промени? Авторитетното издание The Economist публикува подробен анализ на мащабно психологическо и икономическо изследване, което пренарежда представите за лидерските качества.

Учените стигат до извода, че традиционният висок коефициент на интелигентност (IQ) вече не е достатъчен гарант за триумф. На преден план излиза т.нар. „икономическо IQ“ – способността на човек бързо и безпристрастно да разпознава модели в големи масиви от данни, свързани с производителността.

По-важното обаче е специфичната психологическа комбинация между здравословно високомерие (увереност в предприемането на рискове) и интелектуално смирение.

Най-успешните мениджъри и инвеститори са тези, които имат смелостта да действат мащабно, но притежават его, което им позволява незабавно да признаят грешката си и да фиксират загубите, преди те да са станали фатални.


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  • 1 въпросче

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    "здравословно високомерие"-като сме здрави,да се фукаме ли на болните хора с :"-Вижте ни ние,кои сме!" ???

    13:19 28.09.2026

  • 2 Егати пе

    1 0 Отговор
    РТоханците

    13:20 28.09.2026

  • 3 Най важното

    0 0 Отговор
    Качество в България е да си с правилен произход от стари наши хора от ДС и червената аристокрация.

    13:37 28.09.2026