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10 европейски града с най-високо качество на живот през 2026 г.

10 европейски града с най-високо качество на живот през 2026 г.

20 Септември, 2026 08:54, обновена 20 Септември, 2026 08:59 1 414 17

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Берген оглавява европейската класация, а София е едва на 274-о място в света според Global Cities Index 2026 на Oxford Economics

10 европейски града с най-високо качество на живот през 2026 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Да изчислиш какво прави един град наистина добро място за живеене, е огромна задача. За ежегодните си класации различните сайтове за пътувания често директно се обръщат към хората, които живеят в тях, и ги питат за всичко - от нощния живот и културата до зелените пространства и възможностите за придвижване пеша, предава Lifestyle.bg.

Когато обаче анализаторите от Oxford Economics се заемат да подредят 1000 от най-големите градски центрове в света в своя Global Cities Index 2026, те използват пет основни критерия: равенство в доходите, заплати, разходи за жилище, продължителност на живота и възможности за развлечения и култура.

Глобалното първо място тази година е за столицата на Австралия – Канбера. Градът е следван от Берген, който заема второ място в света и оглавява европейската класация.

Берген, Норвегия

Да кажем „хало“ на Берген. Норвежкият град е сгушен край фиорда Бюфьорден и е заобиколен от внушителни планински върхове. Това е място, в което спокойно можем да приключим работния си ден на добре платена работа и преди да се стъмни да се окажем по планинските пътеки.

Берген се представя отлично именно заради баланса между професионалния и личния живот. Заплатите са високи, разликата между богатите и бедните е сравнително малка, а университетската болница Haukeland е сред факторите, които допринасят за доброто здраве на населението.

В резултат на това продължителността на живота в града е сред най-високите.

Гренобъл, Франция

Сребърният медал за Европа отива при Гренобъл. Френската „столица на Алпите“ оглави класацията още през 2024 г., а и днес продължава да впечатлява с комбинацията от сериозна научноизследователска среда и световноизвестни ски курорти буквално на прага на града.

Гренобъл получава особено висока оценка за възможностите за прекарване на свободното време на открито. Така градът се превръща в привлекателна комбинация за хора, които искат сериозна кариера в технологичния сектор, но предпочитат уикендите си в планината – включително по черни ски писти.

Берн, Швейцария

На трето място в Европа е Берн – компактната и спокойна столица на Швейцария. Тук пословичната швейцарска ефективност върви ръка за ръка с по-бавен и ненатрапчив ритъм на живот.

Берн получава високи оценки заради добре работещите обществени услуги, високата покупателна способност на местните жители и чистата, спокойна градска среда.

Резултатът е висок стандарт на живот, без усещането за постоянната надпревара, характерна за мегаполисите.

Преди да се отправим към останалите първенци в Европа, ще кажем само, че София заема едва 274-о място в света.

10-те европейски града с най-високо качество на живот

  • Берген, Норвегия – 2-ро място в света

  • Гренобъл, Франция – 4-то място в света

  • Берн, Швейцария – 5-то място в света

  • Осло, Норвегия – 6-то място в света

  • Люксембург, Люксембург – 7-мо място в света

  • Дрезден, Германия – 8-мо място в света

  • Гент, Белгия – 9-то място в света

  • Париж, Франция – 10-то място в света

  • Базел, Швейцария – 11-то място в света

  • Линц, Австрия – 12-то място в света


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат от много близко

    3 4 Отговор
    Кахърите точно са никой , гледайте да видите какво ще се надигне над тия глупави лентяи и лентяйки

    Коментиран от #9

    09:00 20.09.2026

  • 2 Гост

    11 5 Отговор
    Дори в Азия има много градове с по-високо качество на живот от София

    Коментиран от #8, #15

    09:00 20.09.2026

  • 3 Така Така

    6 1 Отговор
    Изпуснали са София, отлично място, където можеш да видиш това , което не можеш да видиш в горепосочените градове, а и всеки иска да е софиянец, няма наплив за бергчани ословчани лъксембургчани и други

    09:05 20.09.2026

  • 4 Хм.....

    3 3 Отговор
    Няма такива филми! Има само лично качество на живот! Грапляка ще си е грапляк и в Берген, умния ще си кара Ферарито и в София! А Витоша - ей я къде е!

    09:05 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    5 2 Отговор
    Супер е Берген.10 месеца люта зима.

    Коментиран от #7, #11, #13

    09:24 20.09.2026

  • 7 Мегаум

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Явно класацията е правена от любители на зимните спортове.Като изкючин Париж в другите градове може да караш ски по 6-7 месеца в годината

    09:29 20.09.2026

  • 8 Десен Баровец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Даже и дае така с пълни с Азиатски унтери💡

    09:30 20.09.2026

  • 9 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат от много близко":

    Така чух на женския пазар вчера

    09:32 20.09.2026

  • 10 Много над вас

    1 0 Отговор
    Българското общество няма гръбнак, не защитават своето подкрепят чуждото и не познават свестните хора. Общо взето обществото е болно и завистливо.

    09:58 20.09.2026

  • 11 Селянчето

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Берген е много красив, и е старата столица на Норвегия, но вали 265 дни в годината...

    10:00 20.09.2026

  • 12 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Да, но за сметка на това, цената на "жилищата" (в кавички, защото по-скоро приличат на ке не фи) в българските градове са по-високи от колкото в Берген.

    10:00 20.09.2026

  • 13 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    В Берген е по-топло зимата, от колкото в България. Но е по-скоро есен през цялата година. Няма много лято, но няма люта зима. Зимата рядко пада под минус 5, даже повечето време са положителни температури.

    10:03 20.09.2026

  • 14 УдоМача

    2 0 Отговор
    Наличието на Париж компрометира класацията и поставя под въпрос всички останали. Париж може да е хубав само за някой, който обич да лапа фитки :D

    10:12 20.09.2026

  • 15 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Практически няма град, който може да се сравнява със София. В София може винаги спокойно да си паркираш, и на тротоара, и в градинката, или пък на някой ъгълче. Може да си караш 25 годишна кола с избушен катализатор и ДПФ, щото така повече върви! Може винаги да си изхвърлиш боклука, където ти е удобно. Не е нужно нищо да сортираш, или да се ограничаваш в обема и килограмите. Може да пееш, пиеш и повръщаш на всякъде!
    За такова всяко подобно нещо, в робските държави ще те арестуват, че и по телевизията ще те дават. А при нас няма проблеми, дори на най-централните улици да го направиш! За това хората не искат на запад, а си искат да сме независими!

    Коментиран от #16

    10:15 20.09.2026

  • 16 Абе да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Не съди по себе си, друже.

    10:18 20.09.2026

  • 17 Ленин

    0 1 Отговор
    А аз си мислех че в Москва е най хубаво. Ама това е нагласена класация от загнивания капитализъм и не е вярна!

    10:25 20.09.2026