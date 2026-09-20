10 европейски града с най-високо качество на живот през 2026 г.

Да изчислиш какво прави един град наистина добро място за живеене, е огромна задача. За ежегодните си класации различните сайтове за пътувания често директно се обръщат към хората, които живеят в тях, и ги питат за всичко - от нощния живот и културата до зелените пространства и възможностите за придвижване пеша, предава Lifestyle.bg.
Когато обаче анализаторите от Oxford Economics се заемат да подредят 1000 от най-големите градски центрове в света в своя Global Cities Index 2026, те използват пет основни критерия: равенство в доходите, заплати, разходи за жилище, продължителност на живота и възможности за развлечения и култура.
Глобалното първо място тази година е за столицата на Австралия – Канбера. Градът е следван от Берген, който заема второ място в света и оглавява европейската класация.
Берген, Норвегия
Да кажем „хало“ на Берген. Норвежкият град е сгушен край фиорда Бюфьорден и е заобиколен от внушителни планински върхове. Това е място, в което спокойно можем да приключим работния си ден на добре платена работа и преди да се стъмни да се окажем по планинските пътеки.
Берген се представя отлично именно заради баланса между професионалния и личния живот. Заплатите са високи, разликата между богатите и бедните е сравнително малка, а университетската болница Haukeland е сред факторите, които допринасят за доброто здраве на населението.
В резултат на това продължителността на живота в града е сред най-високите.
Гренобъл, Франция
Сребърният медал за Европа отива при Гренобъл. Френската „столица на Алпите“ оглави класацията още през 2024 г., а и днес продължава да впечатлява с комбинацията от сериозна научноизследователска среда и световноизвестни ски курорти буквално на прага на града.
Гренобъл получава особено висока оценка за възможностите за прекарване на свободното време на открито. Така градът се превръща в привлекателна комбинация за хора, които искат сериозна кариера в технологичния сектор, но предпочитат уикендите си в планината – включително по черни ски писти.
Берн, Швейцария
На трето място в Европа е Берн – компактната и спокойна столица на Швейцария. Тук пословичната швейцарска ефективност върви ръка за ръка с по-бавен и ненатрапчив ритъм на живот.
Берн получава високи оценки заради добре работещите обществени услуги, високата покупателна способност на местните жители и чистата, спокойна градска среда.
Резултатът е висок стандарт на живот, без усещането за постоянната надпревара, характерна за мегаполисите.
Преди да се отправим към останалите първенци в Европа, ще кажем само, че София заема едва 274-о място в света.
10-те европейски града с най-високо качество на живот
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Берген, Норвегия – 2-ро място в света
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Гренобъл, Франция – 4-то място в света
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Берн, Швейцария – 5-то място в света
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Осло, Норвегия – 6-то място в света
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Люксембург, Люксембург – 7-мо място в света
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Дрезден, Германия – 8-мо място в света
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Гент, Белгия – 9-то място в света
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Париж, Франция – 10-то място в света
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Базел, Швейцария – 11-то място в света
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Линц, Австрия – 12-то място в света
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат от много близко
Коментиран от #9
09:00 20.09.2026
2 Гост
Коментиран от #8, #15
09:00 20.09.2026
3 Така Така
09:05 20.09.2026
4 Хм.....
09:05 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
Коментиран от #7, #11, #13
09:24 20.09.2026
7 Мегаум
До коментар #6 от "Анонимен":Явно класацията е правена от любители на зимните спортове.Като изкючин Париж в другите градове може да караш ски по 6-7 месеца в годината
09:29 20.09.2026
8 Десен Баровец
До коментар #2 от "Гост":Даже и дае така с пълни с Азиатски унтери💡
09:30 20.09.2026
9 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #1 от "Запознат от много близко":Така чух на женския пазар вчера
09:32 20.09.2026
10 Много над вас
09:58 20.09.2026
11 Селянчето
До коментар #6 от "Анонимен":Берген е много красив, и е старата столица на Норвегия, но вали 265 дни в годината...
10:00 20.09.2026
12 Хахахаха
10:00 20.09.2026
13 Ъъъъ
До коментар #6 от "Анонимен":В Берген е по-топло зимата, от колкото в България. Но е по-скоро есен през цялата година. Няма много лято, но няма люта зима. Зимата рядко пада под минус 5, даже повечето време са положителни температури.
10:03 20.09.2026
14 УдоМача
10:12 20.09.2026
15 Българин
До коментар #2 от "Гост":Практически няма град, който може да се сравнява със София. В София може винаги спокойно да си паркираш, и на тротоара, и в градинката, или пък на някой ъгълче. Може да си караш 25 годишна кола с избушен катализатор и ДПФ, щото така повече върви! Може винаги да си изхвърлиш боклука, където ти е удобно. Не е нужно нищо да сортираш, или да се ограничаваш в обема и килограмите. Може да пееш, пиеш и повръщаш на всякъде!
За такова всяко подобно нещо, в робските държави ще те арестуват, че и по телевизията ще те дават. А при нас няма проблеми, дори на най-централните улици да го направиш! За това хората не искат на запад, а си искат да сме независими!
Коментиран от #16
10:15 20.09.2026
16 Абе да бе
До коментар #15 от "Българин":Не съди по себе си, друже.
10:18 20.09.2026
17 Ленин
10:25 20.09.2026