10 европейски града с най-високо качество на живот през 2026 г.

Да изчислиш какво прави един град наистина добро място за живеене, е огромна задача. За ежегодните си класации различните сайтове за пътувания често директно се обръщат към хората, които живеят в тях, и ги питат за всичко - от нощния живот и културата до зелените пространства и възможностите за придвижване пеша, предава Lifestyle.bg.

Когато обаче анализаторите от Oxford Economics се заемат да подредят 1000 от най-големите градски центрове в света в своя Global Cities Index 2026, те използват пет основни критерия: равенство в доходите, заплати, разходи за жилище, продължителност на живота и възможности за развлечения и култура.

Глобалното първо място тази година е за столицата на Австралия – Канбера. Градът е следван от Берген, който заема второ място в света и оглавява европейската класация.

Берген, Норвегия

Да кажем „хало“ на Берген. Норвежкият град е сгушен край фиорда Бюфьорден и е заобиколен от внушителни планински върхове. Това е място, в което спокойно можем да приключим работния си ден на добре платена работа и преди да се стъмни да се окажем по планинските пътеки.

Берген се представя отлично именно заради баланса между професионалния и личния живот. Заплатите са високи, разликата между богатите и бедните е сравнително малка, а университетската болница Haukeland е сред факторите, които допринасят за доброто здраве на населението.

В резултат на това продължителността на живота в града е сред най-високите.

Гренобъл, Франция

Сребърният медал за Европа отива при Гренобъл. Френската „столица на Алпите“ оглави класацията още през 2024 г., а и днес продължава да впечатлява с комбинацията от сериозна научноизследователска среда и световноизвестни ски курорти буквално на прага на града.

Гренобъл получава особено висока оценка за възможностите за прекарване на свободното време на открито. Така градът се превръща в привлекателна комбинация за хора, които искат сериозна кариера в технологичния сектор, но предпочитат уикендите си в планината – включително по черни ски писти.

Берн, Швейцария

На трето място в Европа е Берн – компактната и спокойна столица на Швейцария. Тук пословичната швейцарска ефективност върви ръка за ръка с по-бавен и ненатрапчив ритъм на живот.

Берн получава високи оценки заради добре работещите обществени услуги, високата покупателна способност на местните жители и чистата, спокойна градска среда.

Резултатът е висок стандарт на живот, без усещането за постоянната надпревара, характерна за мегаполисите.

Преди да се отправим към останалите първенци в Европа, ще кажем само, че София заема едва 274-о място в света.

10-те европейски града с най-високо качество на живот

Берген, Норвегия – 2-ро място в света

Гренобъл, Франция – 4-то място в света

Берн, Швейцария – 5-то място в света

Осло, Норвегия – 6-то място в света

Люксембург, Люксембург – 7-мо място в света

Дрезден, Германия – 8-мо място в света

Гент, Белгия – 9-то място в света

Париж, Франция – 10-то място в света

Базел, Швейцария – 11-то място в света

Линц, Австрия – 12-то място в света