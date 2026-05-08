Завръщане след смъртта на Боби Михайлов: Мария Петрова в Италия

8 Май, 2026 11:43

В Таранто Мария Петрова успя да съчетае професионалните ангажименти с кратки разходки из града

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Петрова присъства на поредица от срещи и семинари в Таранто, Италия, посветени на предстоящите XX Средиземноморски игри, които ще се проведат в края на лятото на 2026 година. Трикратната световна шампионка, която е вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика и втори вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика, демонстрира висок професионализъм по време на работните си ангажименти, пише plovdiv24.bg.

Завръщане след смъртта на Боби Михайлов

Въпреки тежкия личен период след загубата на съпруга си Борислав Михайлов, който почина на 63-годишна възраст на 31 март тази година, тя показа увереност и спокойствие при изпълнение на международните си задачи.

Работни ангажименти

В Таранто Мария Петрова успя да съчетае професионалните ангажименти с кратки разходки из града, като сподели кадри от престоя си в социалните мрежи. Публикациите ѝ предизвикаха вълна от подкрепа от нейните последователи, които отбелязаха отличната форма, в която се намира гимнастичката.

Отдаване на почит

Близки до семейството разкриват, че тя полага сериозни усилия да бъде опора за своите роднини и да възстанови ежедневието си, избягвайки излишната показност. Докато Мария Петрова продължава да отдава почит на покойния си съпруг чрез спомени в мрежата, дъщерите на легендарния вратар – Бисера и Елинор – продължават да стоят далеч от публичното внимание.

Предстоящите Средиземноморски игри в Таранто, за които Петрова помага в подготовката, са планирани за периода от 21 август до 3 септември 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека !

    7 2 Отговор
    Жената да се порадва на здрави ланги докато все още някой ще я пожелае.

    11:48 08.05.2026

  • 2 Няма тъга

    8 0 Отговор
    Изглежда ми щастлива.

    11:53 08.05.2026

  • 3 Простьо

    6 1 Отговор
    Бързичко го прежали... Въпреки, че може и да и олекнало - с човек с такива проблеми не се живее лесно.

    12:02 08.05.2026

  • 4 Дядо от село

    4 0 Отговор
    Животът продължава и си иска своето...

    12:06 08.05.2026

  • 5 2020

    1 0 Отговор
    Свлачище и вдовица - не се спират.....

    12:11 08.05.2026