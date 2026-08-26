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Гимнастичката Катрин Тасева направи елегантна погача за дъщеричката си (СНИМКИ)

Гимнастичката Катрин Тасева направи елегантна погача за дъщеричката си (СНИМКИ)

26 Август, 2026 11:59 1 201 4

  • катрин тасева-
  • гимнастика-
  • художествена гимнастика-
  • погача-
  • бебе-
  • дъщеря

Шампионката показа бебето Миа за пръв път

Гимнастичката Катрин Тасева направи елегантна погача за дъщеричката си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Катрин Тасева показа за първи път публично дъщеря си Миа, родена на 9 юли 2026 г. Поводът беше традиционната погача за бебето, организирана в нежна и елегантна атмосфера, само в присъствието на жени и орисници.

„Един от онези специални моменти, които остават като спомен за цял живот, първото символично представяне на Миа пред света“, сподели Катрин Тасева по повод празника. На кадрите бившата гимнастичка и малката Миа са облечени в бяло, като Тасева залага на дълъг тоалет с деликатни дантелени акценти, а бебето е с ефирна рокличка и панделка.

Сред гостите са били действащи гимнастички, треньорки и близки приятелки на семейството. Затова художествената гимнастика естествено присъствала и в пожеланията към Миа. Катрин Тасева признава, че би се радвала един ден дъщеря ѝ да избере спорта и дори да надмине нейните успехи, но подчертава, че решението ще бъде изцяло на самото дете.

Миа е второто дете на Катрин Тасева и партньора ѝ Станислав Сивков. Двамата вече имат син Николай, роден на 9 юни 2023 г. Новината за втората бременност стана публична в началото на 2026 г., а през април Тасева потвърди с публикация в социалните мрежи, че семейството очаква момиче.

След раждането на Миа бившата националка написа, че семейството вече е четиричленно и благодари на медицинския екип, грижил се за нея през бременността и раждането. Българската федерация по художествена гимнастика също поздрави Тасева и пожела на новороденото здраве и щастливо детство.

28-годишната Катрин Тасева прекрати състезателната си кариера след Олимпийските игри в Токио през 2021 г. Тя е носителка на медали от европейски първенства, Европейски игри и турнири за Световната купа, включително отборно сребро от световното първенство през 2018 г.

След края на активния спорт Тасева се насочи към треньорската работа. През 2024 г. създаде собствен клуб по художествена гимнастика в Пловдив, а през 2025 г. организира и първия международен турнир Katrin’s Angels.


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  • 1 ананан

    4 0 Отговор
    Миа, дали я измия?! Миа Сивкова, о Боже о Майн гот, о Мон Дьо

    12:16 26.08.2026

  • 2 ТАС

    2 4 Отговор
    ДА е живо и здраво бебето и майка му, ама все пак на кого му пука за миещата тасове, че е направила погача или там каквото е направила? Нека не забравяме, че художествената гимнастика е един осморазряден по значение спорт, в който ние имаме някакви успехи единствено, защото не е станал популярен /като футбола например/ сред другите големи държави.

    12:24 26.08.2026

  • 3 ме боли

    4 1 Отговор
    фокачата!

    12:27 26.08.2026

  • 4 Сила

    5 1 Отговор
    Тая колко пъти пада на глава от осмия етаж ...
    Наркомана Кольо Щерев я ползваше за спаринг всеки път като се надруса ....а той се друсаше ежедневно , нон стоп !!!
    Айде да си трае тая пача и да си налега парцалите ....аман от ненормалници !!!

    12:50 26.08.2026